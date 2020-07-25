https://ria.ru/20200725/1574857075.html
Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"
Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе стало известно только... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:26
2020-07-25T00:26
самоизоляция
музыка
новости культуры
культура
тейлор свифт (певица)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_0:0:1095:616_1400x0_80_0_0_309eac6cc549610a64431551a89b6c3e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574601461.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_0:0:1095:616_1400x0_80_0_0_309eac6cc549610a64431551a89b6c3e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_101:0:922:616_1400x0_80_0_0_cbfcbd3d796f080bb47c40fe8cc398b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_204:0:820:616_1400x0_80_0_0_d73f00c30ddf0ca37926b6b497a19e63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), youtube
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе стало известно
только накануне, оказалось, что над пластинкой исполнительница работала несколько месяцев во время карантина вместе с командой.
По словам Свифт, на самоизоляции у нее как никогда "разыгралось воображение", поэтому в этот альбом она вложила
все свои причуды, мечты, страхи и размышления.
В трек-листе 16 композиций. В записи некоторых из них приняли участие: мультиинструменталист Аарон Десснер из рок-группы The National, Джек Антонофф, вокалист группы Bleachers и гитарист fun, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver и другие музыканты.
Тейлор Свифт также опубликовала на Youtube клип на песню "Cardigan" из "Folklore".
Ролик снял номинант на премию "Оскар", кинооператор Родриго Прието ("Горбатая гора", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит"). Певица сидит в лесу и играет на заросшем мхом рояле, который оказывается волшебным. Вместе с музыкальным инструментом она путешествует по разным мирам: оказывается в морской пучине, а затем в уютной избушке.
Седьмой студийный альбом Тейлор Свифт "Lover" вышел в августе прошлого года и разошелся тремя миллионами копий по всему миру.