Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе стало известно только накануне, оказалось, что над пластинкой исполнительница работала несколько месяцев во время карантина вместе с командой.

По словам Свифт, на самоизоляции у нее как никогда "разыгралось воображение", поэтому в этот альбом она вложила все свои причуды, мечты, страхи и размышления.

В трек-листе 16 композиций. В записи некоторых из них приняли участие: мультиинструменталист Аарон Десснер из рок-группы The National, Джек Антонофф, вокалист группы Bleachers и гитарист fun, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver и другие музыканты.

Тейлор Свифт также опубликовала на Youtube клип на песню "Cardigan" из "Folklore".

Ролик снял номинант на премию "Оскар", кинооператор Родриго Прието ("Горбатая гора", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит"). Певица сидит в лесу и играет на заросшем мхом рояле, который оказывается волшебным. Вместе с музыкальным инструментом она путешествует по разным мирам: оказывается в морской пучине, а затем в уютной избушке.