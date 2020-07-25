Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200725/1574857075.html
Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"
Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе стало известно только... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:26
самоизоляция
музыка
новости культуры
культура
тейлор свифт (певица)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_0:0:1095:616_1400x0_80_0_0_309eac6cc549610a64431551a89b6c3e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574601461.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_0:0:1095:616_1400x0_80_0_0_309eac6cc549610a64431551a89b6c3e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_101:0:922:616_1400x0_80_0_0_cbfcbd3d796f080bb47c40fe8cc398b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574857486_204:0:820:616_1400x0_80_0_0_d73f00c30ddf0ca37926b6b497a19e63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самоизоляция, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), youtube

Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"

00:26 25.07.2020
134
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт неожиданно представила в Сети новый, восьмой, студийный альбом "Folklore". Несмотря на то, что о релизе стало известно только накануне, оказалось, что над пластинкой исполнительница работала несколько месяцев во время карантина вместе с командой.
По словам Свифт, на самоизоляции у нее как никогда "разыгралось воображение", поэтому в этот альбом она вложила все свои причуды, мечты, страхи и размышления.
В трек-листе 16 композиций. В записи некоторых из них приняли участие: мультиинструменталист Аарон Десснер из рок-группы The National, Джек Антонофф, вокалист группы Bleachers и гитарист fun, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver и другие музыканты.
Тейлор Свифт также опубликовала на Youtube клип на песню "Cardigan" из "Folklore".
Ролик снял номинант на премию "Оскар", кинооператор Родриго Прието ("Горбатая гора", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит"). Певица сидит в лесу и играет на заросшем мхом рояле, который оказывается волшебным. Вместе с музыкальным инструментом она путешествует по разным мирам: оказывается в морской пучине, а затем в уютной избушке.
Седьмой студийный альбом Тейлор Свифт "Lover" вышел в августе прошлого года и разошелся тремя миллионами копий по всему миру.
Рэпер Juice WRLD
21 июля, 05:43Культура
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
000000
КультураСамоизоляцияМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)YouTube
Рекомендуем
Кадр из трейлера сериала Тёмные начала
Опубликован первый трейлер второго сезона сериала HBO "Темные начала"
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие
"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет
Оркестровая яма
Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится
Первый концерт с виртуальным дирижером в Токио
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
Поздравление Путина с днем работника следственных органов
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
Вид на Калининград
В Калининграде открывается фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты"
Зрительный зал
Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Буфет
Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Театр The London Palladium в Лондоне
Театр Эндрю Ллойда Уэббера открылся со строжайшими мерами безопасности
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
США предложили России создать линию связи по космосу
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Более 8,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Моника Левински
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния