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Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:04
2020-09-08T17:04
россия
антон силуанов
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>."Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", - сказал он.
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html
Откуда он это видит? Из окна автомобиля?
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россия
РИА Новости
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россия, антон силуанов, экономика

Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов

17:04 08.09.2020
354
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", - сказал он.
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РоссияАнтон СилуановЭкономика
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