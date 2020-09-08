https://ria.ru/20200908/bezrabotitsa-1576947527.html
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:04
2020-09-08T17:04
2020-09-08T17:04
россия
антон силуанов
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>."Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", - сказал он.
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html
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Откуда он это видит? Из окна автомобиля?
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, экономика