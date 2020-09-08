https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html

Режиссер "Беслана" прокомментировал ограничение показа фильма на YouTube

Александр Рогаткин, режиссер фильма "Беслан" канала "Россия 1", в отношении которого YouTube предпринял ограничения на территории Российской Федерации, в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:42

2020-09-08T10:42

2020-09-08T12:13

культура

александр рогаткин

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Рогаткин</a>, режиссер фильма "Беслан" канала "Россия 1", в отношении которого <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> предпринял ограничения на территории Российской Федерации, в разговоре с РИА Новости отметил, что предпринимать какие-то меры в данном случае должен вещатель, на собственном канале режиссера на видеохостинге фильм транслируется без блокировок.Документальный фильм-расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия 1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съемках приняли свидетели событий и бывшие заложники.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории Российской Федерации распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал при работе сервисов Google в России строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру."Я думаю, что там будут какие-то опровержения, после фильма будут рассказывать, что да, действительно, террористы не стреляли в разбегающихся заложников и что вот эти трупы с фотографий вставали и уходили. Но нет, видите, решили заблокировать на YouTube", — рассказал Рогаткин.Предпринимать какие-то меры по поводу данной ситуации, как отметил режиссер, должен телеканал."Это YouTube-канал телеканала "Россия 1". У меня есть свой, я на свой выкладывал, канал своей студии авторской, там не заблокировали, он существует", — отметил Рогаткин.

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

oval4000 Им не нравиться истинное лицо бандформирований, для ютуба они ( бандиты ) белые и пушистые. 53

Petergoff Karlovich Ну что господа, всей страной переходим в режим бессильного нытья по поводу того, что дядя из-за лужи с кнопкой от ютуба и фэйсбука банят наши каналы, ролики, блогеров и прочее... Сдается мне ущербная это позиция ныть постоянно и жаловаться. Здесь не ныть надо а решать реальную проблему: как уйти от ЧУЖОЙ цензуры. И уходить пора бы уже. 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество