Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html
Режиссер "Беслана" прокомментировал ограничение показа фильма на YouTube
Александр Рогаткин, режиссер фильма "Беслан" канала "Россия 1", в отношении которого YouTube предпринял ограничения на территории Российской Федерации, в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:42
2020-09-08T12:13
культура
александр рогаткин
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103757/13/1037571378_0:148:720:553_1400x0_80_0_0_abb3259fbe7dd778f74b9626ae9c252a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Рогаткин</a>, режиссер фильма "Беслан" канала "Россия 1", в отношении которого <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> предпринял ограничения на территории Российской Федерации, в разговоре с РИА Новости отметил, что предпринимать какие-то меры в данном случае должен вещатель, на собственном канале режиссера на видеохостинге фильм транслируется без блокировок.Документальный фильм-расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия 1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съемках приняли свидетели событий и бывшие заложники.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории Российской Федерации распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал при работе сервисов Google в России строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру."Я думаю, что там будут какие-то опровержения, после фильма будут рассказывать, что да, действительно, террористы не стреляли в разбегающихся заложников и что вот эти трупы с фотографий вставали и уходили. Но нет, видите, решили заблокировать на YouTube", — рассказал Рогаткин.Предпринимать какие-то меры по поводу данной ситуации, как отметил режиссер, должен телеканал."Это YouTube-канал телеканала "Россия 1". У меня есть свой, я на свой выкладывал, канал своей студии авторской, там не заблокировали, он существует", — отметил Рогаткин.
https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html
Им не нравиться истинное лицо бандформирований, для ютуба они ( бандиты ) белые и пушистые.
53
Ну что господа, всей страной переходим в режим бессильного нытья по поводу того, что дядя из-за лужи с кнопкой от ютуба и фэйсбука банят наши каналы, ролики, блогеров и прочее... Сдается мне ущербная это позиция ныть постоянно и жаловаться. Здесь не ныть надо а решать реальную проблему: как уйти от ЧУЖОЙ цензуры. И уходить пора бы уже.
40
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/103757/13/1037571378_0:151:720:691_1400x0_80_0_0_2a8b83c5903d1b330c3de61ed1c418f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество

Режиссер "Беслана" прокомментировал ограничение показа фильма на YouTube

10:42 08.09.2020 (обновлено: 12:13 08.09.2020)
4491
© Фото : аккаунт Александра Рогаткина в FacebookЖурналист ВГТРК Александр Рогаткин
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : аккаунт Александра Рогаткина в Facebook
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Александр Рогаткин, режиссер фильма "Беслан" канала "Россия 1", в отношении которого YouTube предпринял ограничения на территории Российской Федерации, в разговоре с РИА Новости отметил, что предпринимать какие-то меры в данном случае должен вещатель, на собственном канале режиссера на видеохостинге фильм транслируется без блокировок.
Документальный фильм-расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия 1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съемках приняли свидетели событий и бывшие заложники.
Ранее Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории Российской Федерации распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал при работе сервисов Google в России строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.
"Я думаю, что там будут какие-то опровержения, после фильма будут рассказывать, что да, действительно, террористы не стреляли в разбегающихся заложников и что вот эти трупы с фотографий вставали и уходили. Но нет, видите, решили заблокировать на YouTube", — рассказал Рогаткин.
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:00
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
Предпринимать какие-то меры по поводу данной ситуации, как отметил режиссер, должен телеканал.
"Это YouTube-канал телеканала "Россия 1". У меня есть свой, я на свой выкладывал, канал своей студии авторской, там не заблокировали, он существует", — отметил Рогаткин.
58446978
Обсудить 14
КультураАлександр РогаткинYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Медиа - Общество
Популярные комментарии
Им не нравиться истинное лицо бандформирований, для ютуба они ( бандиты ) белые и пушистые.
8 сентября, 11:04
ooval4000
5100002
Ну что господа, всей страной переходим в режим бессильного нытья по поводу того, что дядя из-за лужи с кнопкой от ютуба и фэйсбука банят наши каналы, ролики, блогеров и прочее... Сдается мне ущербная это позиция ныть постоянно и жаловаться. Здесь не ныть надо а решать реальную проблему: как уйти от ЧУЖОЙ цензуры. И уходить пора бы уже.
8 сентября, 11:57
Petergoff KarlovichPetergoff Karlovich
3800002
Рекомендуем
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Покупательница в магазине современной техники
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Цена услуги. Почему Белград посчитал успехом договор по Косово
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Андрей Рожков
"Страшно, а что делать": звезда "Уральских пельменей" стал электриком
Юлия с сыном
"Умер через 12 часов". В чем обвиняют врачей из Батайска
Люди фоторафируют Шанхайский всемирный финансовый центр
Китай опять выиграл глобальный кризис
Люди на улице Киева
МВФ поможет простым украинцам расплатиться за коммуналку
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
Электронное табло с символикой евро и доллара
Доллару предрекли обвал на треть. Стоит ли скупать евро
Капкейки
Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния