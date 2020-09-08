Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576920234.html
Совет Европы предложил Белоруссии помощь в нормализации ситуации
В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:37
2020-09-08T20:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мария пейчинович-бурич
александр лукашенко
совет европы
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_0bf049168c465a34f97e3bbbdebf629f.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совете Европы</a> выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации.В поступившем в РИА Новости заявлении генсек Совета Европы <a href="https://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich" target="_blank">Мария Пейчинович-Бурич</a> заявила, что "сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций"."Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - подчеркнула она.По мнению генсека, "есть опасность, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> скатится к состоянию беззакония и политических преследований".Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904252.html
О как их припекает. От вашей помощи можно страны лишиться.
10
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_209:0:2938:2047_1400x0_80_0_0_3c93a3da01c04294a9d1f5b8574804e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мария пейчинович-бурич, александр лукашенко, совет европы, белоруссия, в мире

Совет Европы предложил Белоруссии помощь в нормализации ситуации

11:37 08.09.2020 (обновлено: 20:51 08.09.2020)
628
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации.
В поступившем в РИА Новости заявлении генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что "сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций".
"Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - подчеркнула она.
По мнению генсека, "есть опасность, что Белоруссия скатится к состоянию беззакония и политических преследований".

"От имени Совета Европы я призываю руководство Белоруссии положить конец этим репрессивным событиям. Нет другого пути, кроме как вести справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительной подготовки и проведения необходимых реформ", - заключила генсек Совета Европы. Она добавила, что "Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении".

Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:24Протесты в Белоруссии
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 22:52Протесты в Белоруссии
Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
6800559
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМария Пейчинович-БуричАлександр ЛукашенкоСовет ЕвропыБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О как их припекает. От вашей помощи можно страны лишиться.
8 сентября, 11:40
Сергей СуриковСергей Суриков
710011
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Белорусско-украинская граница
Адвокат белорусского оппозиционера прокомментировал его задержание
Логотип Xbox
Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
Светлана Тихановская
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
В правительстве Германии рады новостям о выводе Навального из комы
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Задержанные белорусские оппозиционеры имеют вид на жительство на Украине
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Участники акции протеста в Минске
МИД Белоруссии проинформировал Нидерланды о позиции по посредничеству
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
Белорусско-украинская граница
Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал о успехах России в борьбе с "коронавирусным" кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния