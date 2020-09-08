https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576920234.html
Совет Европы предложил Белоруссии помощь в нормализации ситуации
В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:37
2020-09-08T11:37
2020-09-08T20:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мария пейчинович-бурич
александр лукашенко
совет европы
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совете Европы</a> выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации.В поступившем в РИА Новости заявлении генсек Совета Европы <a href="https://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich" target="_blank">Мария Пейчинович-Бурич</a> заявила, что "сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций"."Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - подчеркнула она.По мнению генсека, "есть опасность, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> скатится к состоянию беззакония и политических преследований".Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904252.html
Сергей Суриков
О как их припекает. От вашей помощи можно страны лишиться.
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мария пейчинович-бурич, александр лукашенко, совет европы, белоруссия, в мире
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
В Совете Европы
выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации.
В поступившем в РИА Новости заявлении генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
заявила, что "сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций".
"Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - подчеркнула она.
По мнению генсека, "есть опасность, что Белоруссия
скатится к состоянию беззакония и политических преследований".
"От имени Совета Европы я призываю руководство Белоруссии положить конец этим репрессивным событиям. Нет другого пути, кроме как вести справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительной подготовки и проведения необходимых реформ", - заключила генсек Совета Европы. Она добавила, что "Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении".
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская
. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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