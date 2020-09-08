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Путин поддержал идею о проведении года Байкала в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения года Байкала в РФ, она должна быть проработана с правительством. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:34
2020-09-08T13:59
игорь кобзев
иркутская область
россия
байкал
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поддержал идею проведения года Байкала в РФ, она должна быть проработана с правительством.Провести год Байкала в Иркутской области и распространить его на всю Россию ранее предложил врио губернатора региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорь Кобзев</a>."Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
https://ria.ru/20200803/1575305040.html
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иркутская область
россия
байкал
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игорь кобзев, иркутская область, россия, байкал, владимир путин, общество

Путин поддержал идею о проведении года Байкала в России

13:34 08.09.2020 (обновлено: 13:59 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы, растущие на острове Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Цветы, растущие на острове Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения года Байкала в РФ, она должна быть проработана с правительством.
Провести год Байкала в Иркутской области и распространить его на всю Россию ранее предложил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
"Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 14:19
Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала
3630303
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Игорь КобзевИркутская областьРоссияБайкалВладимир ПутинОбщество
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