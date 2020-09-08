https://ria.ru/20200908/baykal-1576931902.html
Путин поддержал идею о проведении года Байкала в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения года Байкала в РФ, она должна быть проработана с правительством. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:34
2020-09-08T13:34
2020-09-08T13:59
игорь кобзев
иркутская область
россия
байкал
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поддержал идею проведения года Байкала в РФ, она должна быть проработана с правительством.Провести год Байкала в Иркутской области и распространить его на всю Россию ранее предложил врио губернатора региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорь Кобзев</a>."Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
https://ria.ru/20200803/1575305040.html
3
иркутская область
россия
байкал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутская область, россия, байкал, владимир путин, общество