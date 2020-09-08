https://ria.ru/20200908/bank-1576922160.html

Банк ПСБ: сейчас у МСП еще есть шанс получить льготный кредит

ПСБ продолжает льготное кредитование малого бизнеса на возобновление деятельности под 2% - в рамках господдержки предпринимательства. В период пандемии... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:55

2020-09-08T11:55

2020-09-08T11:55

банк псб

новости компаний - экономика

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<em><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> продолжает льготное кредитование малого бизнеса на возобновление деятельности под 2% - в рамках господдержки предпринимательства. В период пандемии коронавируса банк вошел в список доверенных банков первой очереди. С июня он получил лимит на льготное кредитование бизнеса в общей сложности в размере 50 миллиардов рублей, из них восемь миллиардов - в середине августа. Сегодня у ПСБ все еще есть лимит средств, которые банк готов выдавать по льготной ставке 2% для восстановления бизнеса после пандемии. О том, кто и на каких условиях может получить льготный кредит, корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.</em><strong>- Александр, расскажите, пожалуйста, об участии ПСБ в госпрограммах поддержки предпринимательства в период пандемии. Что за программы, каковы их условия?</strong>- Программ поддержки было несколько, и они были весьма оперативно развернуты – начиная с апреля. Поскольку не было понятно, как долго продлятся карантинные меры, какой будет глубина кризиса, условия, естественно, модицифировались. Изначально государство запустило программу по постановлению правительства №422 – о льготном кредитовании на заработную плату по ставке 0%. Суть ее заключалась в том, что банки кредитовали предприятия малого бизнеса пострадавших отраслей по ставке "ноль" под поручительство ВЭБ. Программа была запущена в апреле, и ПСБ вошел в список доверенных банков первой очереди.Лимит, который был выделен нам изначально, составлял порядка шести миллиардов рублей – мы выдали около четырех миллиардов. При этом нужно отметить, что, поскольку деньги по данной программе необходимо было возвращать, она имела ограниченное использование, ведь бизнес стоял перед вопросом: то ли сократить людей и никому ничего не платить, то ли взять кредит, который все равно потом придется возвращать.Достаточно быстро государство разработало новую схему – по постановлению №696. По ней уже давали кредиты по ставке 2%, однако льготный характер программа носила только в том случае, если предприниматель никого не сокращал, то есть поддерживал занятых. На этих условиях в течение действия программы государство полностью компенсировало и суммы кредитов, и сумму процентов. То есть, по сути, это кредит, который не нужно возвращать. Такая программа, разумеется, была гораздо более популярной среди малого бизнеса.Банк принял в ней участие: лимит был выделен достаточно большой – 50 миллиардов рублей. На текущей момент мы оформили кредитов на 45 миллиардов, и количество предприятий, которые получили поддержку на восстановление бизнеса, превысило 25 тысяч. Это очень много.Остаток лимита составляет около пяти миллиардов рублей, и мы рассчитываем в течение ближайших двух-трех недель его реализовать, и призываем предпринимателей активно пользоваться программой, потому что для российского рынка это уникальная история. Кредит можно направить на поддержку своего бизнеса - на зарплату, на любые другие платежи, связанные с деятельностью компании. <strong>- А насколько это востребовано среди предпринимателей? И так ли легко получить этот кредит, если у вас еще остался лимит в пять миллиардов?</strong>- Смотрите, средства выделялись этапами: часть - в июне, потом в июле и августе. То есть к 1 июля мы выдали весь первый лимит, к 1 августа – следующий. Сейчас мы выдаем последний транш, который был предоставлен в середине августа. Кроме того, справедливости ради, скажу, что по мере снятия ограничений и возобновления работы малого и среднего бизнеса, доступная сумма для льготного кредитования уменьшается. Если в июне было доступно шесть МРОТ на сотрудника предприятия, то сейчас эта сумма уменьшилась пропорционально тем месяцам, которые прошли. К примеру, сейчас это три МРОТа. Да, сумма меньше, и все же эти деньги предприятие может потратить на свою "оборотку". Если говорить о сложности получения льготного кредита, государство изначально выдвинуло основные требования к претендентам. Во-первых, отрасль, в которой работает компания, должна быть отнесена к числу пострадавших в связи с пандемией, во-вторых, это должен быть малый бизнес, определенный реестр… Это ключевое. Все остальное мы постарались максимально упростить и глобально модифицировали свой кредитный продукт, который называется "Без бумаг", чтобы использовать его для реализации госпрограмм поддержки малого бизнеса.<strong>- Это был ваш вклад в цифровые решения в сфере кредитования в условиях пандемии?</strong>- В общем-то, мы давно занимались цифровизацией кредитования МСП, поэтому данный продукт разработали еще до пандемии. А потом успешно адаптировали его под необходимые требования для участия в госпрограмме льготного кредитования. Второй момент, который мы использовали в сложный эпидемиологический период, это возможность удаленного открытия расчетного счета по видеосвязи, без посещения офиса . Потому что без расчетного счета кредитование невозможно, а для его открытия необходима личная идентификация. Во время пандемии Центробанк дал нам возможность открывать счета удаленно, и мы этим воспользовались. Достаточно оперативно, в течение нескольких дней, нашли и реализовали технологическое решение. И этот эксперимент Центральный банк продлил.На самом деле, "Без бумаг" - это не просто слоган, мы действительно практически ничего не запрашиваем. Необходимо только согласие на обработку персональных данных, на запрос в Бюро кредитных историй. Мы даже не запрашиваем отчетность. Поэтому, с точки зрения самого процесса получения льготного кредита, он достаточно прост. Кроме того, в период карантина, когда все были ограничены в передвижениях, мы создали алгоритм, который позволяет загрузить все документы на сайте и в электронном виде всю документацию подписать.<strong>- В общем, на запросы времени вы среагировали довольно быстро…</strong>- Да, мы приложили максимум усилий для скорости реакции. На самом деле, мы остановили разработку других продуктов и переориентировались на льготное кредитование по программам господдержки и их внедрение. Поэтому срок по выведению этих продуктов на рынок сократился до двух-трех недель. И мы стремились помочь и нашим клиентам, и клиентам других банков, которые к нам обращались. То есть старались оказать помощь максимально быстро и максимальному количеству предпринимателей. И если говорить о программе льготного кредитования, которая все еще работает, то до конца сентября у представителей малого бизнеса еще есть шанс эту поддержку получить.<strong>- И каков алгоритм действий?</strong>- Можно подавать заявку, если компания является представителем малого или микробизнеса согласно 209-ФЗ (ИП, ООО) и принадлежит к отрасли, пострадавшей в период пандемии, а также если возраст предпринимателя - от 21 года до 65 лет и учредители и гендиректор имеют паспорта РФ. Всего три документа онлайн – все это есть на сайте ПСБ. В течение суток мы сообщим о решении по телефону. Далее деньги будут доступны после дистанционного открытия счета. В марте мы проведем финальный мониторинг. Если компания продолжает работать, сохранила более 90% сотрудников с зарплатой не менее МРОТ, то долг будет полностью списан вместе с процентами.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика