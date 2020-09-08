https://ria.ru/20200908/avtomat-1576937302.html

Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором белорусский... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:34

2020-09-08T14:34

2020-09-08T14:34

протесты в белоруссии

роман бабаян

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из интервью президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, в котором белорусский лидер заявил, что его появление с автоматом означало готовность защищать страну до конца."Лукашенко (близко к тексту): "Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - написал Бабаян в своем <a href="https://t.me/s/robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html

sizif8 Те, кому был предназначен этот сигнал, так и поняли: "В Белоруссии больше ловить нечего". Последний шанс соросят - использование грязной провокации. 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире