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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/avtomat-1576937302.html
Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором белорусский... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:34
2020-09-08T14:34
протесты в белоруссии
роман бабаян
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из интервью президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, в котором белорусский лидер заявил, что его появление с автоматом означало готовность защищать страну до конца."Лукашенко (близко к тексту): "Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - написал Бабаян в своем <a href="https://t.me/s/robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html
Те, кому был предназначен этот сигнал, так и поняли: "В Белоруссии больше ловить нечего". Последний шанс соросят - использование грязной провокации.
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60
роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом

14:34 08.09.2020
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© Фото : Пресс-служба президента РБ / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Пресс-служба президента РБ
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором белорусский лидер заявил, что его появление с автоматом означало готовность защищать страну до конца.
"Лукашенко (близко к тексту): "Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - написал Бабаян в своем Telegram-канале.
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Обсудить 1
Протесты в БелоруссииРоман БабаянАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Те, кому был предназначен этот сигнал, так и поняли: "В Белоруссии больше ловить нечего". Последний шанс соросят - использование грязной провокации.
8 сентября, 14:43
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