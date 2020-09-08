https://ria.ru/20200908/avstriya-1576922457.html

В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского

Принц Эрнст Август V Ганноверский был арестован на федеральной земле Верхняя Австрия после угроз в адрес служанки и порчи имущества, сообщила во вторник... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:55

2020-09-08T11:55

2020-09-08T21:59

верхняя австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Принц Эрнст Август V Ганноверский был арестован на федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Upper_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Верхняя Австрия</a> после угроз в адрес служанки и порчи имущества, сообщила во вторник австрийская газета <a href="https://www.krone.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kronen Zeitung</a>.Сообщается, что в понедельник, около 17:00 по местному времени (18:00 мск) полицейские окружили охотничий домик 66-летнего главы Ганноверской династии в Верхней Австрии.По данным газеты, правоохранители приехали после жалобы служанки, которая работает в доме Эрнста Августа. Она утверждала, что он угрожал ей и ее мужу, что отправит к ним "головорезов", если они не будут передвигаться по дому бесшумно. Кроме того, как пишет издание, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.Как напоминают немецкие СМИ, Эрнст Август V Ганноверский в последнее время часто привлекал к себе внимание, 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Однако менее чем через неделю он приехал в полицейский участок, вооруженный бейсбольной битой и угрожал двум правоохранителям.

https://ria.ru/20200625/1573439675.html

https://ria.ru/20200610/1572777297.html

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верхняя австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верхняя австрия, в мире