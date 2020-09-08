https://ria.ru/20200908/aviaperevozki-1576933822.html
Представители авиапассажиров выступили за единые правила провоза животных
Общероссийское объединение пассажиров выступает за единые правила провоза животных в самолетах, учитывающие комфорт во время полета всех людей на борту, в том... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:54
2020-09-08T18:54
2020-09-08T18:54
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Общероссийское объединение пассажиров выступает за единые правила провоза животных в самолетах, учитывающие комфорт во время полета всех людей на борту, в том числе имеющих аллергию, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.Российская авиакомпания во вторник объявила, что увеличила количество домашних животных, которых можно провозить в салоне самолета одновременно, с трех до десяти.По его словам, стоит рассмотреть возможность доплаты за превышение нормы по весу для домашнего животного, если оно свободно помещается в переноску, габариты которых установлены правилами авиакомпаний. "Фактически, нововведения позволят большему количеству пассажиров приобрести билет и не столкнуться с ситуацией вынужденной отмены полета, так как число домашних животных всегда строго ограничено", — продолжил он.Минтранс РФ ранее сообщал, что вопросы перевозок животных в самолетах прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы, российские авиакомпании готовят свои предложения. В том числе обсуждалось совершенствование информирования об условиях этих перевозок, качественные характеристики переносок, порядок принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров. О результатах этих обсуждений не сообщалось.
https://ria.ru/20200129/1563978991.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашние животные, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров выступает за единые правила провоза животных в самолетах, учитывающие комфорт во время полета всех людей на борту, в том числе имеющих аллергию, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Российская авиакомпания во вторник объявила, что увеличила количество домашних животных, которых можно провозить в салоне самолета одновременно, с трех до десяти.
"Общероссийское объединение пассажиров считает, что правила провоза домашних животных должны учитывать тип воздушного судна и не снижать комфорт во время полета для других людей, в том числе имеющих аллергию, — сказал Зотов. — При этом важно установить единые минимальные нормы провоза домашних животных, так как сейчас в стране существует более 11 различных правил и требований к переноске".
По его словам, стоит рассмотреть возможность доплаты за превышение нормы по весу для домашнего животного, если оно свободно помещается в переноску, габариты которых установлены правилами авиакомпаний.
"Фактически, нововведения позволят большему количеству пассажиров приобрести билет и не столкнуться с ситуацией вынужденной отмены полета, так как число домашних животных всегда строго ограничено", — продолжил он.
Минтранс РФ ранее сообщал, что вопросы перевозок животных в самолетах прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы, российские авиакомпании готовят свои предложения. В том числе обсуждалось совершенствование информирования об условиях этих перевозок, качественные характеристики переносок, порядок принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров. О результатах этих обсуждений не сообщалось.