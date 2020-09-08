https://ria.ru/20200908/arest-1576932153.html
Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок
Актеру Михаилу Ефремову с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев, следует из приговора Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:37
2020-09-08T13:37
2020-09-08T13:44
дтп с участием михаила ефремова
россия
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев, следует из приговора Пресненского суда Москвы."Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Абрамова.Таким образом, Ефремов уже отсидел полтора месяца, и ему осталось около 7 лет 10,5 месяцев.Однако приговор еще не вступил в силу, может быть обжалован, и решение нельзя назвать окончательным. <strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/prigovor-1576932451.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия