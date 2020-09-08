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Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок
Актеру Михаилу Ефремову с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев, следует из приговора Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:37
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дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев, следует из приговора Пресненского суда Москвы."Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Абрамова.Таким образом, Ефремов уже отсидел полтора месяца, и ему осталось около 7 лет 10,5 месяцев.Однако приговор еще не вступил в силу, может быть обжалован, и решение нельзя назвать окончательным. <strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок

13:37 08.09.2020 (обновлено: 13:44 08.09.2020)
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© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда МосквыАктер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев, следует из приговора Пресненского суда Москвы.
"Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Абрамова.
Таким образом, Ефремов уже отсидел полтора месяца, и ему осталось около 7 лет 10,5 месяцев.
Однако приговор еще не вступил в силу, может быть обжалован, и решение нельзя назвать окончательным.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:40
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