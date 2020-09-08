https://ria.ru/20200908/altay-1576934294.html

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя колбас и мясопродуктов

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно" продолжился неделей колбас, посвященной мясоперерабатывающей отрасли региона, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:58

2020-09-08T13:58

2020-09-08T13:58

алтайский край

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно" продолжился неделей колбас, посвященной мясоперерабатывающей отрасли региона, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.Власти отметили, что две предыдущие недели онлайн-фестиваля, посвященные сырам и молочным продуктам, вызвали большой интерес у пользователей социальных сетей, что подтверждается активным участием в конкурсах, обсуждениями публикаций, статистикой (за последние семь дней публикации фестиваля посмотрели более 30 тысяч человек)."Отметим, что география онлайн-мероприятия расширяется – в нем участвуют и жители соседних регионов", - сообщили в управлении.Так, на прошедшей молочной неделе подписчики аккаунтов "Алтайские продукты" узнали интересные факты о сливочном масле, твороге, особенностях производства термостатного йогурта, рекомендуемых нормах потребления молочных продуктов и так далее. Гости аккаунта проверили свою внимательность в интерактивной игре и смогли посмотреть видео-экскурсию с молочной фермы Логовской сыроварни. В комментариях активно обсуждаются продукты алтайских производителей, пользователи делятся своими предпочтениями. Публикации к молочной неделе доступны по хештегу #вкусноестьполезномолоко.

https://ria.ru/20200902/festival-1576609396.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, общество