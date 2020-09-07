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https://ria.ru/20200907/zueva-1576898364.html
Жена Козловского ответила на слухи об измене актера "беременным" фото
Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото свой беременности после того, как ее супруга Данилу Козловского заподозрили в романе с Оксаной Акиньшиной. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:17
2020-09-07T20:06
шоу-бизнес
знаменитости
данила козловский
оксана акиньшина
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Ольга Зуева опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE0JHqXFfPe/">Instagram</a> фото свой беременности после того, как ее супруга <a href="http://ria.ru/person_Danila_Kozlovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Данилу Козловского</a> заподозрили в романе с <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Akinshina/" target="_blank" data-auto="true">Оксаной Акиньшиной</a>.32-летняя актриса выложила архивную фотографию, на которой она запечатлена на ранних месяцах беременности. На снимке Зуева прогуливается по берегу моря, держа руки на округлившимся животе. <strong>"</strong>Год назад. Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды<strong>"</strong>, — написала актриса, которая никак не комментировала слухи об измене Козловского. Поклонники поразились стройной фигуре звезды. <strong>"</strong>Такая тростиночка. Очень изящная! И фото (особенно первое) такое спокойное, нежное, умиротворенное<strong>"</strong>, - заметила m_elena_1.<strong>"</strong>Красиво до мурашек<strong>"</strong>, — отметила nadja0328.<strong>"</strong>Беременность Вас красит, Оля!<strong>"</strong> — написала idealista_live.Ранее в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале "Закулисье" появились слухи о том, что Козловский изменяет своей супруге с актрисой Оксаной Акиньшиной, однако никто из звездной пары на них не ответил. Актеры начали встречаться в 2015 году и воспитывают дочь по имени Ода Валентина.
https://ria.ru/20200302/1566985043.html
https://ria.ru/20200303/1567679290.html
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шоу-бизнес, знаменитости, данила козловский, оксана акиньшина

Жена Козловского ответила на слухи об измене актера "беременным" фото

19:17 07.09.2020 (обновлено: 20:06 07.09.2020)
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© Фото : @_olyazueva/instagramАктриса Ольга Зуева во время беременности
Актриса Ольга Зуева во время беременности - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : @_olyazueva/instagram
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото свой беременности после того, как ее супруга Данилу Козловского заподозрили в романе с Оксаной Акиньшиной.
32-летняя актриса выложила архивную фотографию, на которой она запечатлена на ранних месяцах беременности. На снимке Зуева прогуливается по берегу моря, держа руки на округлившимся животе. "Год назад. Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды", — написала актриса, которая никак не комментировала слухи об измене Козловского.
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2 марта, 17:30Культура
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Поклонники поразились стройной фигуре звезды.
"Такая тростиночка. Очень изящная! И фото (особенно первое) такое спокойное, нежное, умиротворенное", - заметила m_elena_1.
"Красиво до мурашек", — отметила nadja0328.
"Беременность Вас красит, Оля!" — написала idealista_live.
Актер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля Вишневый сад на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
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Ранее в Telegram-канале "Закулисье" появились слухи о том, что Козловский изменяет своей супруге с актрисой Оксаной Акиньшиной, однако никто из звездной пары на них не ответил. Актеры начали встречаться в 2015 году и воспитывают дочь по имени Ода Валентина.
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Шоу-бизнесЗнаменитостиДанила КозловскийОксана Акиньшина
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