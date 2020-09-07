https://ria.ru/20200907/zueva-1576898364.html

Жена Козловского ответила на слухи об измене актера "беременным" фото

Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото свой беременности после того, как ее супруга Данилу Козловского заподозрили в романе с Оксаной Акиньшиной. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:17

2020-09-07T19:17

2020-09-07T20:06

шоу-бизнес

знаменитости

данила козловский

оксана акиньшина

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Ольга Зуева опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE0JHqXFfPe/">Instagram</a> фото свой беременности после того, как ее супруга <a href="http://ria.ru/person_Danila_Kozlovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Данилу Козловского</a> заподозрили в романе с <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Akinshina/" target="_blank" data-auto="true">Оксаной Акиньшиной</a>.32-летняя актриса выложила архивную фотографию, на которой она запечатлена на ранних месяцах беременности. На снимке Зуева прогуливается по берегу моря, держа руки на округлившимся животе. <strong>"</strong>Год назад. Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды<strong>"</strong>, — написала актриса, которая никак не комментировала слухи об измене Козловского. Поклонники поразились стройной фигуре звезды. <strong>"</strong>Такая тростиночка. Очень изящная! И фото (особенно первое) такое спокойное, нежное, умиротворенное<strong>"</strong>, - заметила m_elena_1.<strong>"</strong>Красиво до мурашек<strong>"</strong>, — отметила nadja0328.<strong>"</strong>Беременность Вас красит, Оля!<strong>"</strong> — написала idealista_live.Ранее в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале "Закулисье" появились слухи о том, что Козловский изменяет своей супруге с актрисой Оксаной Акиньшиной, однако никто из звездной пары на них не ответил. Актеры начали встречаться в 2015 году и воспитывают дочь по имени Ода Валентина.

https://ria.ru/20200302/1566985043.html

https://ria.ru/20200303/1567679290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, данила козловский, оксана акиньшина