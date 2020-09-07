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Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова
8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду".
2020-09-07T11:56
2020-09-07T11:57
анонсы
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<u><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200908/952891609.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong></u>Как многоквартирные дома, значимые социальные объекты готовили к новому отопительному сезону? Как в преддверии осенне-зимнего периода ремонтируют дороги, тоннели, путепроводы и мосты? Можно ли при подготовке домов к зиме обойтись без отключения горячей воды? Как подготовили коммунальную технику?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова

11:56 07.09.2020 (обновлено: 11:57 07.09.2020)
16
8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду".
Задать вопрос

Как многоквартирные дома, значимые социальные объекты готовили к новому отопительному сезону? Как в преддверии осенне-зимнего периода ремонтируют дороги, тоннели, путепроводы и мосты? Можно ли при подготовке домов к зиме обойтись без отключения горячей воды? Как подготовили коммунальную технику?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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