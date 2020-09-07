Онлайн-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова
11:56 07.09.2020 (обновлено: 11:57 07.09.2020)
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8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду".
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Как многоквартирные дома, значимые социальные объекты готовили к новому отопительному сезону? Как в преддверии осенне-зимнего периода ремонтируют дороги, тоннели, путепроводы и мосты? Можно ли при подготовке домов к зиме обойтись без отключения горячей воды? Как подготовили коммунальную технику?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как многоквартирные дома, значимые социальные объекты готовили к новому отопительному сезону? Как в преддверии осенне-зимнего периода ремонтируют дороги, тоннели, путепроводы и мосты? Можно ли при подготовке домов к зиме обойтись без отключения горячей воды? Как подготовили коммунальную технику?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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