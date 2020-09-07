https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

Приручить "итальянца": почему "копейка" стала лучшим автомобилем СССР

Рекордные темпы производства, характеристики на уровне мировых стандартов, всенародная любовь и признание — ровно 50 лет назад, 7 сентября 1970-го, легендарная... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:00

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2020-09-07T08:00

россия

жигули

автоваз

автопром

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Рекордные темпы производства, характеристики на уровне мировых стандартов, всенародная любовь и признание — ровно 50 лет назад, 7 сентября 1970-го, легендарная "копейка" ВАЗ-2101 получила имя "Жигули", а через несколько дней в полную силу заработал конвейер Волжского автозавода. Как итальянская модель стала символом советского автопрома — в материале РИА Новости. Зарубежный опытВ середине 1960-х массовый выпуск недорогих автомобилей рассматривался советским руководством как способ ликвидировать избыток не обеспеченных товарами денег, накопленных населением.К строительству нового автозавода решили привлечь партнеров из-за рубежа. В качестве основы для будущей народной легковушки выбирали между "Фордом", "Пежо", "Рено" и "Фиатом". Итальянская машина была самой подходящей: "Фиат-124" в 1965-м признали "Автомобилем года" в Европе, а у Кремля были хорошие отношения с социалистическим правительством Италии. Волжский автомобильный завод в Тольятти заложили в 1966-м. Производственное оборудование сюда поставляли более 800 смежников со всего СССР, а также компании ФРГ, Франции, Великобритании и Германии. К 1970-му здесь, на 600 га, вырос настоящий автогигант. Это было самое крупное предприятие в Европе, способное выпускать 600 тысяч машин в год. Численность персонала превысила 120 тысяч человек."Итальянцы" в РоссииС технической точки зрения "Фиат-124" — вполне обычный, без каких-либо революционных решений. Однако по советским меркам это была весьма комфортабельная и современная машина. Несколько новых "Фиатов" подвергли суровым испытаниям — гоняли не только по полигонам, но и по всей стране, в самых разных климатических условиях, по асфальтированным, грунтовым и проселочным дорогам.На просторах России изнеженному "итальянцу" пришлось несладко, и его сразу начали менять, приспосабливать к новым условиям. Укрепили подвеску, шаровые опоры и пружины, задние дисковые тормоза заменили на более стойкие к бездорожью "барабаны", переработали четырехступенчатую коробку передач, усилили кузовные элементы, увеличили клиренс, модернизировали ведущий мост. Всего было более 800 доработок, но внешне автомобиль практически не изменился.От фиатовского двигателя с нижним расположением распределительного вала отказались. Рабочий объем рядного четырехцилиндрового 64-сильного мотора остался прежним — 1200 кубических сантиметров. Но распредвал переместили в верхнюю часть головки блока цилиндров, что было тогда серьезным новшеством. Первая партия доработанных ВАЗ-2101 сошла с конвейера в апреле 1970-го. К концу августа завод был готов к массовому производству. Оставалось присвоить новинке звучное имя. Объявили всесоюзный конкурс, и со всей странны посыпались письма и телеграммы.В итоге 7 сентября 1970-го автомобилю официально присвоили имя "Жигули" в честь гор Приволжской возвышенности. Этот бренд был таким популярным, что и все последующие модели ВАЗ долгие годы называли не иначе как "Жигули". Хотя уже в 1973-м появилась другая марка — "Лада". Это понадобилось для экспортных поставок: иностранцам было сложно воспринимать на слух и правильно произносить слово "Жигули". Кроме того, в некоторых странах получалось созвучно с "жиголо".Рекордсмены производства"Копейка", как прозвали ВАЗ-2101 в народе, стала настоящим бестселлером советского автопрома. Несмотря на солидную цену почти в пять с половиной тысяч рублей, очередь за машинами растянулась на несколько лет вперед. И это было вполне понятно. "Жигули" были качественным автомобилем, по крайней мере, в те годы. Комфортный, надежный. В первые несколько лет эксплуатации требовалась только своевременная замена технических жидкостей, не надо было ничего регулировать и дополнительно смазывать, в отличие от другой советской автомобильной продукции.В 1974-м тольяттинцы выпустили первую модификацию "Жигулей" ВАЗ-21011, или, как сейчас говорят, провели рестайлинг. Хромированные бамперы конструктивно упростили и покрыли резиновой окантовкой для защиты от ударов, на задние стойки крыши добавили дополнительные воздуховоды, изменили решетку радиатора, на корме появился фонарь заднего хода, а в салоне установили более комфортные передние сиденья. Кроме того, "одиннадцатую" оснастили новым, более мощным двигателем объемом 1,3 литра, прибавившим пять лошадиных сил.Потом разработали и еще несколько моделей на базе "копейки" — в СССР продавались универсал ВАЗ-2102, "тройки", "пятерки", "шестерки" и "семерки". В каждую новую версию старались внедрять технические новинки. Например, ВАЗ-2103 получил вакуумный усилитель тормозов, тахометр и даже электрические часы в салоне. "Тройка" приобрела немного люксовости: кузов — с хромированными боковыми молдингами, спереди было уже четыре фары, задние фонари сделали более информативными. А "шестерка" для повышения безопасности водителя и переднего пассажира обзавелась подголовниками сидений.Особое внимание уделяли экспортным вариантам. Автомобили поставляли не только во все страны социалистического блока, но и в Швецию, Австрию, Новую Зеландию и Канаду. Перед отправкой за границу "Жигули" тщательно дорабатывали, чтобы они соответствовали стандартам и пожеланиям более избалованных иностранцев. LADA пользовалась большой популярностью за счет невысокой цены и хороших потребительских качеств — неприхотливости, простоты и ремонтопригодности. "Копейку" выпускали целых тринадцать лет — к 1983-му с конвейера сошли более двух миллионов семисот тысяч ВАЗ-2101. Всего же с 1970-го тольяттинский автозавод изготовил почти пять миллионов "Жигулей" различных модификаций.

https://ria.ru/20200502/1570785225.html

https://ria.ru/20190223/1551258973.html

https://ria.ru/20180715/1524554911.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жигули, автоваз, автопром