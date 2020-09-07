https://ria.ru/20200907/zavtrak-1576866800.html

Назван идеальный завтрак

Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете Express, какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:13

2020-09-07T12:13

2020-09-07T14:25

питание

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>, какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы.По его словам, завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий.Браун рекомендовал включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например яйца и рыбу. Как отмечает специалист, такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами.

https://ria.ru/20200904/dieta-1576721149.html

https://ria.ru/20200828/golodanie-1576449005.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, здоровье - общество, общество