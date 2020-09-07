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Назван идеальный завтрак
Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете Express, какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:13
2020-09-07T14:25
питание
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>, какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы.По его словам, завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий.Браун рекомендовал включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например яйца и рыбу. Как отмечает специалист, такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами.
https://ria.ru/20200904/dieta-1576721149.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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питание, здоровье - общество, общество

Назван идеальный завтрак

12:13 07.09.2020 (обновлено: 14:25 07.09.2020)
13090
© Фото : Pixabay / RitaEЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Pixabay / RitaE
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал газете Express, какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы.
По его словам, завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий.
Еда с высоким содержанием белка - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 10:23
Кето диета — что это такое, с чего начать и какие продукты можно есть
Браун рекомендовал включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например яйца и рыбу. Как отмечает специалист, такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.
Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами.

"Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма", — заключил тренер.

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ПитаниеЗдоровье - ОбществоОбщество
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