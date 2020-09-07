https://ria.ru/20200907/zarazilis-1576903765.html
Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
По меньшей мере 12 отдыхающих в Турции россиян заразились коронавирусом, рассказал посол в Анкаре Алексей Ерхов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:28
2020-09-07T22:28
2020-09-07T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей ерхов
новости - туризм
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> По меньшей мере 12 отдыхающих в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> россиян заразились коронавирусом, рассказал посол в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> Алексей Ерхов. "Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице", — заявил дипломат в эфире канала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>". Посол призвал отправляющихся на отдых в Турцию соотечественников обязательно приобретать страховку, покрывающую лечение от коронавируса и вызываемых им заболеваний. По словам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Erkhov/" target="_blank" data-auto="true">Ерхова</a>, у одного из госпитализированных россиян возникла проблема из-за отсутствие такого полиса, но, тем не менее, ему оказали медицинскую помощь. С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с зарубежными странами. Уже возобновлены рейсы в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, Турцию, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, сняты ограничения на пересечение границы с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и некоторые другие страны.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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