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Туризм
https://ria.ru/20200907/zapovednik-1576780030.html
В Приморье на видео попал любопытный, но пугливый олень
Сотрудники "Земли леопарда" опубликовали видео пятнистых оленей, которые пасутся на кластерном участке "Гамовский". РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T00:47
2020-09-07T00:47
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
олени
туристы
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники "Земли леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CEtRTF3IVh1/" target="_blank">опубликовали</a> видео пятнистых оленей, которые пасутся на кластерном участке "Гамовский".Там находится оленепарк, который дает уникальную возможность на расстоянии вытянутой руки полюбоваться этими животными. Во времена СССР здесь было процветающее оленеводческое хозяйство. В 1990-х оно пришло в упадок, и численность грациозных копытных резко сократилась. Сейчас под охраной "Земли леопарда" популяция стабильно растет — живут уже более 500 пятнистых оленей."Этот пятнистый олень оказался достаточно любопытным, но недостаточно решительным для удовлетворения своего любопытства, — комментируют видео в пресс-службе. — Впрочем, не беда: сотрудники "Земли леопарда" регулярно подкармливают этих животных, успешно восстанавливая их изначальную численность на данной территории. Голодным никто не остается".
https://ria.ru/20200829/zhivotnye-1576432468.html
приморский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, фгбу "земля леопарда", олени, туристы, новости - туризм, приморский край

В Приморье на видео попал любопытный, но пугливый олень

00:47 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПятнистые олени
Пятнистые олени - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники "Земли леопарда" опубликовали видео пятнистых оленей, которые пасутся на кластерном участке "Гамовский".
Там находится оленепарк, который дает уникальную возможность на расстоянии вытянутой руки полюбоваться этими животными.
Во времена СССР здесь было процветающее оленеводческое хозяйство. В 1990-х оно пришло в упадок, и численность грациозных копытных резко сократилась.
Сейчас под охраной "Земли леопарда" популяция стабильно растет — живут уже более 500 пятнистых оленей.
"Этот пятнистый олень оказался достаточно любопытным, но недостаточно решительным для удовлетворения своего любопытства, — комментируют видео в пресс-службе. — Впрочем, не беда: сотрудники "Земли леопарда" регулярно подкармливают этих животных, успешно восстанавливая их изначальную численность на данной территории. Голодным никто не остается".
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ТуризмТуризмФГБУ "Земля леопарда"оленитуристыНовости - ТуризмПриморский край
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