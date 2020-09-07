https://ria.ru/20200907/zapovednik-1576780030.html

В Приморье на видео попал любопытный, но пугливый олень

Сотрудники "Земли леопарда" опубликовали видео пятнистых оленей, которые пасутся на кластерном участке "Гамовский". РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:47

2020-09-07T00:47

2020-09-07T00:47

туризм

туризм

фгбу "земля леопарда"

олени

туристы

новости - туризм

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155549/37/1555493730_0:205:2016:1339_1400x0_80_0_0_a4a7e01323be9f51ea30f1c7d80fa268.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники "Земли леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CEtRTF3IVh1/" target="_blank">опубликовали</a> видео пятнистых оленей, которые пасутся на кластерном участке "Гамовский".Там находится оленепарк, который дает уникальную возможность на расстоянии вытянутой руки полюбоваться этими животными. Во времена СССР здесь было процветающее оленеводческое хозяйство. В 1990-х оно пришло в упадок, и численность грациозных копытных резко сократилась. Сейчас под охраной "Земли леопарда" популяция стабильно растет — живут уже более 500 пятнистых оленей."Этот пятнистый олень оказался достаточно любопытным, но недостаточно решительным для удовлетворения своего любопытства, — комментируют видео в пресс-службе. — Впрочем, не беда: сотрудники "Земли леопарда" регулярно подкармливают этих животных, успешно восстанавливая их изначальную численность на данной территории. Голодным никто не остается".

https://ria.ru/20200829/zhivotnye-1576432468.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, фгбу "земля леопарда", олени, туристы, новости - туризм, приморский край