https://ria.ru/20200907/zakharova-1576904751.html

Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее пост о визите сербской делегации в США был неверно истолкован, его смысл был очевиден. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T23:28

2020-09-07T23:28

2020-09-07T23:28

александр вучич

дональд трамп

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что ее пост о визите сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> был неверно истолкован, его смысл был очевиден.Ранее сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Позже она заявила, что ее пост неверно истолковали и добавила, что "единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"."Мне кажется, на ровном месте, не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен. Странно, что вообще нашли там какой-то другой смысл. Смысл был очевиден - про то, как американские партнеры используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров. Странно, что в этом материале увидели какой-то другой смысл. Почему так случилось, я даже не знаю", - сказала она в эфире <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live"</a>."Действительно, вызывает сожаление, что это было все прочитано не так, как было написано. А смысл был, в общем-то, очевиден и понятен", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20200907/peskov-1576867979.html

Maksim S Да все уже поняли... в очередной раз лажанула, ничего страшного... 46

Ярослав Погодин Конечно. Они б ему ещё табурет перед Трампом поставили... 45

14

сербия

косово

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире