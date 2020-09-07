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https://ria.ru/20200907/zakharova-1576870299.html
Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой
Дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:02
2020-09-07T16:36
александр боцан-харченко
александр вучич
дональд трамп
мид сербии
косово
вашингтон (город)
мария захарова
сербия
сша
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<strong>БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости.</strong> Дипломата <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bocan-KHarchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Боцан-Харченко</a> приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> о визите президента <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александра Вучича в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Как сообщил первый вице-премьер и глава <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/">МИД Сербии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person__126/">Ивица Дачич</a></u>, перед встречей с российским послом ему позвонил глава ведомства Сергей Лавров.По словам сербского дипломата, пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому участие Лаврова было особенно важным.В МИД Сербии заявили, что инцидент исчерпан. Ведомство опубликовало релиз, в котором подчеркивается, что он "не оставит следов на хороших отношениях" между Москвой и Белградом.Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Захарова</a> на <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank">фейсбуке</a> прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Президент Сербии отреагировал на этот пост, отметив "примитивизм и невоспитанность" в его содержании. Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — это "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе "протокольных уловок", к которым прибегают американские чиновники.
https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html
Правильно сделали что вызвали. Хохотушка до хохоталась.
315
Алкоголизм это болезнь, поэтому в сербском МИДе должны понять и предложить достойную клинику для пациента. Человека спасать надо, вон Ефремова проглядели и чем закончилось?
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косово
вашингтон (город)
сербия
сша
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александр боцан-харченко, александр вучич, дональд трамп, мид сербии, косово, вашингтон (город), мария захарова, сербия, сша, в мире

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

13:02 07.09.2020 (обновлено: 16:36 07.09.2020)
69709
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.
Как сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, перед встречей с российским послом ему позвонил глава ведомства Сергей Лавров.
По словам сербского дипломата, пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому участие Лаврова было особенно важным.

"Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации", — отметил Дачич.

В МИД Сербии заявили, что инцидент исчерпан. Ведомство опубликовало релиз, в котором подчеркивается, что он "не оставит следов на хороших отношениях" между Москвой и Белградом.
Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. Захарова на фейсбуке прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
Президент Сербии отреагировал на этот пост, отметив "примитивизм и невоспитанность" в его содержании. Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — это "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе "протокольных уловок", к которым прибегают американские чиновники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичДональд ТрампМИД СербииКосовоВашингтон (город)Мария ЗахароваСербияСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделали что вызвали. Хохотушка до хохоталась.
7 сентября, 13:11
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1377006165
Алкоголизм это болезнь, поэтому в сербском МИДе должны понять и предложить достойную клинику для пациента. Человека спасать надо, вон Ефремова проглядели и чем закончилось?
7 сентября, 13:16
nnn uuunnn uuu
9813008118
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