https://ria.ru/20200907/zakharova-1576870299.html

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:02

2020-09-07T13:02

2020-09-07T16:36

александр боцан-харченко

александр вучич

дональд трамп

мид сербии

косово

вашингтон (город)

мария захарова

сербия

сша

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<strong>БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости.</strong> Дипломата <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bocan-KHarchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Боцан-Харченко</a> приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> о визите президента <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александра Вучича в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Как сообщил первый вице-премьер и глава <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/">МИД Сербии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person__126/">Ивица Дачич</a></u>, перед встречей с российским послом ему позвонил глава ведомства Сергей Лавров.По словам сербского дипломата, пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому участие Лаврова было особенно важным.В МИД Сербии заявили, что инцидент исчерпан. Ведомство опубликовало релиз, в котором подчеркивается, что он "не оставит следов на хороших отношениях" между Москвой и Белградом.Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Захарова</a> на <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank">фейсбуке</a> прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Президент Сербии отреагировал на этот пост, отметив "примитивизм и невоспитанность" в его содержании. Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — это "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе "протокольных уловок", к которым прибегают американские чиновники.

https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html

Егор Панкратов Правильно сделали что вызвали. Хохотушка до хохоталась. 315

nnn uuu Алкоголизм это болезнь, поэтому в сербском МИДе должны понять и предложить достойную клинику для пациента. Человека спасать надо, вон Ефремова проглядели и чем закончилось? 237

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косово

вашингтон (город)

сербия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр боцан-харченко, александр вучич, дональд трамп, мид сербии, косово, вашингтон (город), мария захарова, сербия, сша, в мире