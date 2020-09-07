В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
12:26 07.09.2020 (обновлено: 15:26 07.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента Александра Вучича в США могли неверно понять.
Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. Захарова на фейсбуке прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
"Возможно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и глубоком уважении Сербии в целом и руководства Сербии в частности", — сказал Песков журналистам.
Этот пост осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".
Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе — "протокольных уловок", к которым, как заявила дипломат, прибегают американские чиновники, организуя приемы.