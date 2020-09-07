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https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html
В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента Александра... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:26
2020-09-07T15:26
дональд трамп
сербия
сша
мария захарова
александр вучич
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Александра Вучича</a> в США могли неверно понять.Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Захарова</a> на <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".Этот пост осудили министр обороны Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank">Александр Вулин</a> и директор канцелярии по Косово и Метохии <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank">Марко Джурич</a>. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе — "протокольных уловок", к которым, как заявила дипломат, прибегают американские чиновники, организуя приемы.
https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html
Молодец, Мария Владимировна! В самую точку сказала.
150
Мде, это была шикарная "благодарность" стране, которая не смотря на всё давление так и не ввела санкции против РФ. Гадко вышло.
143
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сербия
сша
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60
дональд трамп, сербия, сша, мария захарова, александр вучич, дмитрий песков

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

12:26 07.09.2020 (обновлено: 15:26 07.09.2020)
75949
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента Александра Вучича в США могли неверно понять.
Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. Захарова на фейсбуке прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".

"Возможно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и глубоком уважении Сербии в целом и руководства Сербии в частности", — сказал Песков журналистам.

Этот пост осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".
Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе — "протокольных уловок", к которым, как заявила дипломат, прибегают американские чиновники, организуя приемы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 14:12
Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом
21750571860
Обсудить 60
Дональд ТрампСербияСШАМария ЗахароваАлександр ВучичДмитрий Песков
Популярные комментарии
Молодец, Мария Владимировна! В самую точку сказала.
7 сентября, 12:44
ГБГлеб Бурлаков
83200455
Мде, это была шикарная "благодарность" стране, которая не смотря на всё давление так и не ввела санкции против РФ. Гадко вышло.
7 сентября, 12:40
ЕВЕгор Воронин
75021164
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