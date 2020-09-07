https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента Александра... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:26

2020-09-07T12:26

2020-09-07T15:26

дональд трамп

сербия

сша

мария захарова

александр вучич

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Александра Вучича</a> в США могли неверно понять.Вучич посетил Белый дом, где сербская делегация провела переговоры с представителями самопровозгашенного Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. После встречи в соцсетях распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле напротив Трампа. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Захарова</a> на <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> прокомментировала снимок, приложив к посту скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".Этот пост осудили министр обороны Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank">Александр Вулин</a> и директор канцелярии по Косово и Метохии <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank">Марко Джурич</a>. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять "чужой примитивизм".Захарова позднее извинилась и заявила, что публикация была "неверно истолкована". По ее словам, единственное, что содержалось в ней, — "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", в том числе — "протокольных уловок", к которым, как заявила дипломат, прибегают американские чиновники, организуя приемы.

https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html

Глеб Бурлаков Молодец, Мария Владимировна! В самую точку сказала. 150

Егор Воронин Мде, это была шикарная "благодарность" стране, которая не смотря на всё давление так и не ввела санкции против РФ. Гадко вышло. 143

60

сербия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сербия, сша, мария захарова, александр вучич, дмитрий песков