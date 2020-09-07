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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/zaderzhanie-1576894808.html
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Соратники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится, но некоторые подробности ее... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:14
2020-09-07T20:46
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Соратники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank">Марии Колесниковой</a> до сих пор не знают, где она находится, но некоторые подробности ее исчезновения начинают появляться.Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Колесниковой Глеб Герман.Днем на ресурсах Координационного совета появилось видео, предположительно, задержания. Запись сделана на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина. На ней видно, как неизвестные сажают человека, похожего на Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10:02 около Национального художественного музея."Мы разместили у себя в группе это видео, предположительно, основываясь на информационных сообщениях свидетелей. &lt;...&gt; Примерно можем представлять эту картину. Точно сказать сложно", — рассказал Герман.Как уточнил собеседник агентства, он не знает, что Колесникова могла делать в этом месте, но отметил, что она живет в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.В последний раз оппозиционерка заходила в мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> в 09:58.Кроме Колесниковой, соратники не могут найти пресс-секретаря оппозиционного совета Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова. Они предполагают, что мужчин могли задержать, когда они направились к дому Колесниковой, чтобы узнать, где она."Они пытались связаться с Марией, когда она пропала. Они отправились к ней домой, это тоже в центре", — пояснил Герман.Известно, что Кравцов и Родненков в течение дня заходили в Telegram, но на звонки через мессенджер корреспондентам РИА Новости никто не ответил."Юристы занимаются их поиском, пока безрезультатно", — заключил Герман.Координационный совет по транзиту власти представители <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">белорусской</a> оппозиции создали после выборов президента, результаты которых они не признали.Генпрокуратура республики возбудила дело по статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", по ней может грозить до пяти лет заключения.Как заявили в ведомстве, деятельность совета направлена на захват власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные цели и способы законны, они основаны на Конституции республики.
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576893171.html
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html
Выходные провела весело. До сих пор в себя придти не может в каком нибудь притоне.....
202
Её немцы увезли в Германию - у Колесниковой паспорт гражданки ФРГ.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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мария колесникова, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания

18:14 07.09.2020 (обновлено: 20:46 07.09.2020)
30481
© Sputnik / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен — РИА Новости. Соратники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится, но некоторые подробности ее исчезновения начинают появляться.
Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Колесниковой Глеб Герман.
Днем на ресурсах Координационного совета появилось видео, предположительно, задержания. Запись сделана на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина. На ней видно, как неизвестные сажают человека, похожего на Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10:02 около Национального художественного музея.
"Мы разместили у себя в группе это видео, предположительно, основываясь на информационных сообщениях свидетелей. <...> Примерно можем представлять эту картину. Точно сказать сложно", — рассказал Герман.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 17:52Протесты в Белоруссии
Родственники Колесниковой подадут заявление о ее пропаже
Как уточнил собеседник агентства, он не знает, что Колесникова могла делать в этом месте, но отметил, что она живет в центре Минска.
В последний раз оппозиционерка заходила в мессенджер Telegram в 09:58.
Кроме Колесниковой, соратники не могут найти пресс-секретаря оппозиционного совета Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова. Они предполагают, что мужчин могли задержать, когда они направились к дому Колесниковой, чтобы узнать, где она.
"Они пытались связаться с Марией, когда она пропала. Они отправились к ней домой, это тоже в центре", — пояснил Герман.
Известно, что Кравцов и Родненков в течение дня заходили в Telegram, но на звонки через мессенджер корреспондентам РИА Новости никто не ответил.
"Юристы занимаются их поиском, пока безрезультатно", — заключил Герман.
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Вчера, 13:59Протесты в Белоруссии
Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой
Координационный совет по транзиту власти представители белорусской оппозиции создали после выборов президента, результаты которых они не признали.
Генпрокуратура республики возбудила дело по статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", по ней может грозить до пяти лет заключения.
Как заявили в ведомстве, деятельность совета направлена на захват власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные цели и способы законны, они основаны на Конституции республики.
30014611223880
Обсудить 56
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выходные провела весело. До сих пор в себя придти не может в каком нибудь притоне.....
7 сентября, 18:19
Степан КрасновСтепан Краснов
1112700757
Её немцы увезли в Германию - у Колесниковой паспорт гражданки ФРГ.
7 сентября, 18:25
vv.p.neznamov
1311500244
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