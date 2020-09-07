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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200907/zabytyy-parad-voysk-antigitlerovskoy-koalitsii-1945-goda-v-berline-1576885627.html
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею.
2020-09-07T16:16
2020-09-07T16:58
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
берлин (город)
видео
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Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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видео, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), берлин (город), видео
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею.
2020-09-07T16:16
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Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине

16:16 07.09.2020 (обновлено: 16:58 07.09.2020)
2004
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею.
Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
6610013
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Берлин (город)Видео
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