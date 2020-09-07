Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею.
Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
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