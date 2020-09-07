https://ria.ru/20200907/zabytyy-parad-voysk-antigitlerovskoy-koalitsii-1945-goda-v-berline-1576885627.html

Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине

Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею.

2020-09-07T16:16

2020-09-07T16:16

2020-09-07T16:58

75 лет великой победы

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

берлин (город)

видео

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Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине Советский Союз предложил странам антигитлеровской коалиции провести парад в Берлине в честь победы над фашистской Германией. Руководство Великобритании, Франции и США поддержали идею. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Торжественное мероприятие состоялось 7 сентября 1945 года. На нем присутствовали советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США. 52 советские новейшие тяжелые машины "ИС-3", специально пригнанные на парад в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников. 2020-09-07T16:16 true PT3M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), берлин (город), видео