https://ria.ru/20200907/windows-1576885413.html

Раскрыты новые функции Windows

Microsoft раскрыла новые функции Windows, которые появятся после очередного обновления операционной системы. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:52

windows

microsoft corporation

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/02/announcing-windows-10-insider-preview-build-20206/" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскрыла</a> новые функции <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, которые появятся после очередного обновления операционной системы.По словам представителя компании Брэндона Леблана, новые возможности будут доступны для тех, кто установил бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.Так, пользователи получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста с помощью команд "Копировать" и "Вставить".В рамках обновления в системе также будет возможен упрощенный голосовой набор, при этом виртуальный ассистент для диктовки сможет сам расставить знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках.

https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html

Яна Городецкая после очередного обновления операционной системы ... Ваша ОС ляжет,как никогда))) 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии, в мире