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https://ria.ru/20200907/windows-1576885413.html
Раскрыты новые функции Windows
Microsoft раскрыла новые функции Windows, которые появятся после очередного обновления операционной системы. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:12
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windows
microsoft corporation
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/02/announcing-windows-10-insider-preview-build-20206/" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскрыла</a> новые функции <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, которые появятся после очередного обновления операционной системы.По словам представителя компании Брэндона Леблана, новые возможности будут доступны для тех, кто установил бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.Так, пользователи получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста с помощью команд "Копировать" и "Вставить".В рамках обновления в системе также будет возможен упрощенный голосовой набор, при этом виртуальный ассистент для диктовки сможет сам расставить знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках.
https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html
после очередного обновления операционной системы ... Ваша ОС ляжет,как никогда)))
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РИА Новости
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windows, microsoft corporation, технологии, в мире

Раскрыты новые функции Windows

16:12 07.09.2020 (обновлено: 16:52 07.09.2020)
5771
© AP Photo / Saurabh DasПользователи тестируют Windows 10 в Нью-Дели, Индия
Пользователи тестируют Windows 10 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Saurabh Das
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Microsoft раскрыла новые функции Windows, которые появятся после очередного обновления операционной системы.
По словам представителя компании Брэндона Леблана, новые возможности будут доступны для тех, кто установил бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.
"Наша цель — сделать Windows еще лучше, помогая нашим пользователям общаться с помощью текста и голоса", — заявил он.
Так, пользователи получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста с помощью команд "Копировать" и "Вставить".
В рамках обновления в системе также будет возможен упрощенный голосовой набор, при этом виртуальный ассистент для диктовки сможет сам расставить знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках.
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Обсудить 5
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Популярные комментарии
после очередного обновления операционной системы ... Ваша ОС ляжет,как никогда)))
7 сентября, 16:18
Яна ГородецкаяЯна Городецкая
1890101
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