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Общественная палата выявила десятки фейков о едином дне голосования
Несколько десятков фейковых сообщений о едином дне голосования выявила рабочая группа Общественной палаты РФ в СМИ и соцсетях, сообщил первый замглавы комиссии... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:19
2020-09-07T15:19
александр малькевич
пермь
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Несколько десятков фейковых сообщений о едином дне голосования выявила рабочая группа Общественной палаты РФ в СМИ и соцсетях, сообщил первый замглавы комиссии ОП по СМИ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.В ходе пресс-конференции об общественном контроле за электронным голосованием он рассказал, что в ОП РФ возобновила деятельность рабочая группа по борьбе с фейками. Уже начался "системный мониторинг" материалов о едином дне голосования 13 сентября, которые распространяют в соцсетях и на площадках СМИ."Уже несколько десятков фейков выявлены по стране с активным использованием социальных технологий", - рассказал Малькевич.Так, у отдельных кандидатов на выборные должности появляются поддельные аккаунты в соцсети Instagram, через которые распространяется недостоверная информация. Кроме того, в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> был разоблачен фейк о том, что проголосовавшим на выборах гражданам якобы спишут пени по ЖКХ. Малькевич также напомнил, что в сети сейчас распространяется реклама площадки для альтернативного подсчета голосов."То есть начинается создание дублирующих фейковых платформ. Если такая тенденция продолжится, 13 числа увидим состязание непонятных площадок, которые будут параллельно вести подсчет голосов", - заключил член ОП.
https://ria.ru/20200709/1574127348.html
https://ria.ru/20200709/1574131049.html
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александр малькевич, пермь, общество

Общественная палата выявила десятки фейков о едином дне голосования

15:19 07.09.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несколько десятков фейковых сообщений о едином дне голосования выявила рабочая группа Общественной палаты РФ в СМИ и соцсетях, сообщил первый замглавы комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич.
В ходе пресс-конференции об общественном контроле за электронным голосованием он рассказал, что в ОП РФ возобновила деятельность рабочая группа по борьбе с фейками. Уже начался "системный мониторинг" материалов о едином дне голосования 13 сентября, которые распространяют в соцсетях и на площадках СМИ.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
"Уже несколько десятков фейков выявлены по стране с активным использованием социальных технологий", - рассказал Малькевич.
Так, у отдельных кандидатов на выборные должности появляются поддельные аккаунты в соцсети Instagram, через которые распространяется недостоверная информация. Кроме того, в Перми был разоблачен фейк о том, что проголосовавшим на выборах гражданам якобы спишут пени по ЖКХ. Малькевич также напомнил, что в сети сейчас распространяется реклама площадки для альтернативного подсчета голосов.
"То есть начинается создание дублирующих фейковых платформ. Если такая тенденция продолжится, 13 числа увидим состязание непонятных площадок, которые будут параллельно вести подсчет голосов", - заключил член ОП.
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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