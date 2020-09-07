https://ria.ru/20200907/vybory-1576882422.html

Общественная палата выявила десятки фейков о едином дне голосования

Несколько десятков фейковых сообщений о едином дне голосования выявила рабочая группа Общественной палаты РФ в СМИ и соцсетях, сообщил первый замглавы комиссии... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:19

2020-09-07T15:19

2020-09-07T15:19

александр малькевич

пермь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_c24f34fca0ffdc50833b8ee8ccd44368.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Несколько десятков фейковых сообщений о едином дне голосования выявила рабочая группа Общественной палаты РФ в СМИ и соцсетях, сообщил первый замглавы комиссии ОП по СМИ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.В ходе пресс-конференции об общественном контроле за электронным голосованием он рассказал, что в ОП РФ возобновила деятельность рабочая группа по борьбе с фейками. Уже начался "системный мониторинг" материалов о едином дне голосования 13 сентября, которые распространяют в соцсетях и на площадках СМИ."Уже несколько десятков фейков выявлены по стране с активным использованием социальных технологий", - рассказал Малькевич.Так, у отдельных кандидатов на выборные должности появляются поддельные аккаунты в соцсети Instagram, через которые распространяется недостоверная информация. Кроме того, в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> был разоблачен фейк о том, что проголосовавшим на выборах гражданам якобы спишут пени по ЖКХ. Малькевич также напомнил, что в сети сейчас распространяется реклама площадки для альтернативного подсчета голосов."То есть начинается создание дублирующих фейковых платформ. Если такая тенденция продолжится, 13 числа увидим состязание непонятных площадок, которые будут параллельно вести подсчет голосов", - заключил член ОП.

https://ria.ru/20200709/1574127348.html

https://ria.ru/20200709/1574131049.html

пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, пермь, общество