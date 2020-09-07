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Памфилова предполагает, что досрочных выборов в Госдуму не будет
Досрочных выборов в Госдуму не будет, предполагает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:17
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элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Досрочных выборов в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> не будет, предполагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Я предполагаю, что досрочных выборов в Госдуму все же не будет. Что касается предпочтений, в какой месяц всё же проводить их, это дополнительно нужно будет обсуждать. Придется обсуждать бюджет, потому что три дня - это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России".
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элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика

Памфилова предполагает, что досрочных выборов в Госдуму не будет

13:17 07.09.2020 (обновлено: 13:25 07.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Досрочных выборов в Госдуму не будет, предполагает председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я предполагаю, что досрочных выборов в Госдуму все же не будет. Что касается предпочтений, в какой месяц всё же проводить их, это дополнительно нужно будет обсуждать. Придется обсуждать бюджет, потому что три дня - это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России".
Голосование - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 07:05
Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
420003
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Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФПолитика
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