https://ria.ru/20200907/vybory-1576871355.html
Памфилова предполагает, что досрочных выборов в Госдуму не будет
Досрочных выборов в Госдуму не будет, предполагает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:17
2020-09-07T13:17
2020-09-07T13:25
элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Досрочных выборов в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> не будет, предполагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Я предполагаю, что досрочных выборов в Госдуму все же не будет. Что касается предпочтений, в какой месяц всё же проводить их, это дополнительно нужно будет обсуждать. Придется обсуждать бюджет, потому что три дня - это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика