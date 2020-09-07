https://ria.ru/20200907/vorobev-1576886146.html

Губернатор Подмосковья оценил онлайн-сервис "Умная платежка"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-канале РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:25

2020-09-07T16:25

2020-09-07T16:25

новости подмосковья

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150746/76/1507467635_0:3:1280:723_1400x0_80_0_0_129c0754ff1ec7f42f3a5554584c8d9f.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-каналеВ понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.Сервис "Умная платежка" был запущен в тестовом режиме в августе текущего года в Можайске, Химках и Красногрске и в настоящее время доступен практически для всех клиентов областного Единого расчетного центра.

https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885303.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев