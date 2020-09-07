Губернатор Подмосковья оценил онлайн-сервис "Умная платежка"
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-канале
В понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.
"Умная платежка" дает возможность жителям МО досконально разобраться сколько, за что и кому они платят за коммунальные услуги. В новом личном кабинете можно моментально увидеть тарифы, нормативы, правила и формулы расчётов. Нет необходимости идти в офис и разбираться с начислениями", - приводится цитата губернатора.
Сервис "Умная платежка" был запущен в тестовом режиме в августе текущего года в Можайске, Химках и Красногрске и в настоящее время доступен практически для всех клиентов областного Единого расчетного центра.