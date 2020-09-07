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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/vorobev-1576886146.html
Губернатор Подмосковья оценил онлайн-сервис "Умная платежка"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-канале РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:25
2020-09-07T16:25
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-каналеВ понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.Сервис "Умная платежка" был запущен в тестовом режиме в августе текущего года в Можайске, Химках и Красногрске и в настоящее время доступен практически для всех клиентов областного Единого расчетного центра.
https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885303.html
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андрей воробьев

Губернатор Подмосковья оценил онлайн-сервис "Умная платежка"

16:25 07.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил новый коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка", говорится в его Telegram-канале
В понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.
"Умная платежка" дает возможность жителям МО досконально разобраться сколько, за что и кому они платят за коммунальные услуги. В новом личном кабинете можно моментально увидеть тарифы, нормативы, правила и формулы расчётов. Нет необходимости идти в офис и разбираться с начислениями", - приводится цитата губернатора.
Сервис "Умная платежка" был запущен в тестовом режиме в августе текущего года в Можайске, Химках и Красногрске и в настоящее время доступен практически для всех клиентов областного Единого расчетного центра.
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