https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885303.html
Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона, говорится в его Telegram-канале РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:17
2020-09-07T16:17
2020-09-07T16:17
новости подмосковья
андрей воробьев
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона, говорится в его Telegram-каналеВ понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.
https://ria.ru/20200902/podmoskove-1576653618.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев