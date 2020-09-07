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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885303.html
Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона, говорится в его Telegram-канале РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:17
2020-09-07T16:17
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона, говорится в его Telegram-каналеВ понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.
https://ria.ru/20200902/podmoskove-1576653618.html
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андрей воробьев

Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах региона

16:17 07.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона, говорится в его Telegram-канале
В понедельник Воробьев провел оперативное совещание с зампредами правительства региона и главами муниципалитетов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 22:12Новости Подмосковья
Воробьев: все учащиеся малых школ Подмосковья получают горячее питание
"Они (санузлы – ред.) должны соответствовать всем необходимым требованиям как культуры, так и гигиены", - говорится в его Telegram-канале.
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Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
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