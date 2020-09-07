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Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
Реализация проекта переброски воды из горной реки Кокозка в Крыму в Чернореченское водохранилище для обеспечения устойчивого водоснабжения региона вызывает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:43
2020-09-07T10:43
михаил развожаев
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Реализация проекта переброски воды из горной реки Кокозка в Крыму в Чернореченское водохранилище для обеспечения устойчивого водоснабжения региона вызывает вопросы, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.Графики подачи воды могут быть введены в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> осенью в случае ухудшения наполняемости Чернореченского водохранилища, снабжающего основную часть региона, заявил ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев."В Севастополе ситуация несколько лучше. Чернореченское водохранилище чуть больше по объемам, но там также надо искать варианты по дополнительному водообеспечению. Мы рассмотрели вопрос, каким образом и где можно решить проблему. Например, упоминается горная река Кокозка. Однако она вызывает вопросы возможности забрать оттуда стоки. Хотя бы в зимний период. Ситуация осложняется еще тем, что нет прогноза ее наполнения. Да и сам прогноз может быть очень разный с точки зрения как истощения запасов, так и пополнения. Мы не знаем, какой будет зима, как стоки будут наполняться. И это уже называется даже не прогнозирование, а гадание", - сказал РИА Новости Назаров.Развожаев ранее рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Кокозка (Бахчисарайский район <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a>). Он также сообщил о значительных водопотерях в сетях города, хотя часть проблем уже была устранена.Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что в конце августа поступление воды в Чернореченское водохранилище (расположено на реке Черная) прекратилось, а в остальные дни оно было незначительным. В августе из-за засухи в бассейне реки Черная наблюдался значительный недобор осадков: 1,2-6,4 миллиметра (2-13% нормы). Чернореченское водохранилище – самое крупное водохранилище естественного стока в Крыму, полный объем составляет 64 миллиона кубометров воды. Используется для водоснабжения региона Севастополя.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/krym-1576854375.html
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республика крым
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михаил развожаев, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма

10:43 07.09.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Реализация проекта переброски воды из горной реки Кокозка в Крыму в Чернореченское водохранилище для обеспечения устойчивого водоснабжения региона вызывает вопросы, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Графики подачи воды могут быть введены в Севастополе осенью в случае ухудшения наполняемости Чернореченского водохранилища, снабжающего основную часть региона, заявил ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
"В Севастополе ситуация несколько лучше. Чернореченское водохранилище чуть больше по объемам, но там также надо искать варианты по дополнительному водообеспечению. Мы рассмотрели вопрос, каким образом и где можно решить проблему. Например, упоминается горная река Кокозка. Однако она вызывает вопросы возможности забрать оттуда стоки. Хотя бы в зимний период. Ситуация осложняется еще тем, что нет прогноза ее наполнения. Да и сам прогноз может быть очень разный с точки зрения как истощения запасов, так и пополнения. Мы не знаем, какой будет зима, как стоки будут наполняться. И это уже называется даже не прогнозирование, а гадание", - сказал РИА Новости Назаров.
Развожаев ранее рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он сообщил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Кокозка (Бахчисарайский район республики Крым). Он также сообщил о значительных водопотерях в сетях города, хотя часть проблем уже была устранена.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
07:28
В ООН указали на ответственных за подачу питьевой воды в Крым
Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что в конце августа поступление воды в Чернореченское водохранилище (расположено на реке Черная) прекратилось, а в остальные дни оно было незначительным. В августе из-за засухи в бассейне реки Черная наблюдался значительный недобор осадков: 1,2-6,4 миллиметра (2-13% нормы). Чернореченское водохранилище – самое крупное водохранилище естественного стока в Крыму, полный объем составляет 64 миллиона кубометров воды. Используется для водоснабжения региона Севастополя.
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Михаил РазвожаевВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
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