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В Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни
Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:27
2020-09-07T12:27
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Визита президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Нафиг он нам тут нужен. В Гаагу его надо, а не в Москву.
52
Оставьте его в Москве, Белорусы его уволили, зачем он в Минске?
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москва
белоруссия
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александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, политика

В Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни

12:27 07.09.2020
8616
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.
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Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
63512722
Обсудить 12
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковМоскваБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Нафиг он нам тут нужен. В Гаагу его надо, а не в Москву.
7 сентября, 12:38
Deyn DonovanDeyn Donovan
18310228
Оставьте его в Москве, Белорусы его уволили, зачем он в Минске?
7 сентября, 14:01
sergey art357sergey art357
530002
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