https://ria.ru/20200907/vizit-1576867912.html

В Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

александр лукашенко

дмитрий песков

москва

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Визита президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.

https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html

Deyn Donovan Нафиг он нам тут нужен. В Гаагу его надо, а не в Москву. 52

sergey art357 Оставьте его в Москве, Белорусы его уволили, зачем он в Минске? 10

12

москва

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, политика