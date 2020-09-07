https://ria.ru/20200907/vizit-1576867912.html
В Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни
Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:27
2020-09-07T12:27
2020-09-07T12:27
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Визита президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Deyn Donovan
Нафиг он нам тут нужен. В Гаагу его надо, а не в Москву.
52
sergey art357
Оставьте его в Москве, Белорусы его уволили, зачем он в Минске?
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москва
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, политика