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"Шмурдяка станет меньше": Киселев оценил закон о виноделии
Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:44
2020-09-07T12:31
дмитрий киселев
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev" target="_blank">Дмитрий Киселев</a>.Закон о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации вступил в силу 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> в понедельник написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие."Запрет на такую продукцию защищает рынок отечественного вина, стимулирует виноградарство, создает отрасль и рабочие места", — добавил он.
https://ria.ru/20200812/1575715417.html
У нас своего алкоголя хватит.
25
Давно надо было запретить "пойло" из Грузии !!!
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дмитрий киселев, экономика

"Шмурдяка станет меньше": Киселев оценил закон о виноделии

11:44 07.09.2020 (обновлено: 12:31 07.09.2020)
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© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
Конкурсная дегустация российских игристых вин Русская игра в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Закон о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации вступил в силу 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК в понедельник написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.

"Здоровее будем! Да, импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешевый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле", — сказал Киселев.

"Запрет на такую продукцию защищает рынок отечественного вина, стимулирует виноградарство, создает отрасль и рабочие места", — добавил он.
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 21:26
Россия попала в десятку самых привлекательных винных рынков мира
152811229
Обсудить 18
Дмитрий КиселевЭкономика
Популярные комментарии
У нас своего алкоголя хватит.
7 сентября, 12:15
Taiga DagovicTaiga Dagovic
1910104
Давно надо было запретить "пойло" из Грузии !!!
7 сентября, 12:40
Виктор АсташкинВиктор Асташкин
1600202
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