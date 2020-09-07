"Шмурдяка станет меньше": Киселев оценил закон о виноделии
11:44 07.09.2020 (обновлено: 12:31 07.09.2020)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Закон о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации вступил в силу 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК в понедельник написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.
"Здоровее будем! Да, импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешевый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле", — сказал Киселев.
"Запрет на такую продукцию защищает рынок отечественного вина, стимулирует виноградарство, создает отрасль и рабочие места", — добавил он.
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