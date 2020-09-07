https://ria.ru/20200907/vinodelie-1576864515.html

"Шмурдяка станет меньше": Киселев оценил закон о виноделии

Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:44

2020-09-07T11:44

2020-09-07T12:31

дмитрий киселев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151110/35/1511103580_0:288:5520:3393_1400x0_80_0_0_41a8aab5b9b66c428543673cbbd657aa.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Закон о виноградарстве и виноделии в России защищает отечественный рынок от импортного "шмурдяка", заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev" target="_blank">Дмитрий Киселев</a>.Закон о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации вступил в силу 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> в понедельник написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие."Запрет на такую продукцию защищает рынок отечественного вина, стимулирует виноградарство, создает отрасль и рабочие места", — добавил он.

https://ria.ru/20200812/1575715417.html

Taiga Dagovic У нас своего алкоголя хватит. 25

Виктор Асташкин Давно надо было запретить "пойло" из Грузии !!! 20

18

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, экономика