https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html

Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей

По факту жесткой посадки вертолета в Республике Алтай возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T07:22

2020-09-07T07:22

2020-09-07T09:37

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> По факту жесткой посадки вертолета в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Усть-Коксинском районе, люди не пострадали.Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.Создана следственная группа, она провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку документов, допросы свидетелей. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает требованиям. Проводится экспертиза по топливному маслу.Проводит расследование Межгосударственный авиационный комитет.

https://ria.ru/20200826/vertolet-1576336836.html

республика алтай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия