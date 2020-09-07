https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html
Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей
По факту жесткой посадки вертолета в Республике Алтай возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:22
2020-09-07T07:22
2020-09-07T09:37
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> По факту жесткой посадки вертолета в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Усть-Коксинском районе, люди не пострадали.Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.Создана следственная группа, она провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку документов, допросы свидетелей. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает требованиям. Проводится экспертиза по топливному маслу.Проводит расследование Межгосударственный авиационный комитет.
https://ria.ru/20200826/vertolet-1576336836.html
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия
БАРНАУЛ, 7 сен — РИА Новости.
По факту жесткой посадки вертолета в Республике Алтай
возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК
.
Вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Усть-Коксинском районе, люди не пострадали.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
"В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, в связи с чем собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб", — уточняют в СК.
Создана следственная группа, она провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку документов, допросы свидетелей. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает требованиям. Проводится экспертиза по топливному маслу.
Проводит расследование Межгосударственный авиационный комитет.