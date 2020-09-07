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Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей
По факту жесткой посадки вертолета в Республике Алтай возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:22
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следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> По факту жесткой посадки вертолета в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Усть-Коксинском районе, люди не пострадали.Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.Создана следственная группа, она провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку документов, допросы свидетелей. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает требованиям. Проводится экспертиза по топливному маслу.Проводит расследование Межгосударственный авиационный комитет.
https://ria.ru/20200826/vertolet-1576336836.html
республика алтай
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следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия

Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей

07:22 07.09.2020 (обновлено: 09:37 07.09.2020)
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
БАРНАУЛ, 7 сен — РИА Новости. По факту жесткой посадки вертолета в Республике Алтай возбудили уголовное дело, ущерб оценили в миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
Вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Усть-Коксинском районе, люди не пострадали.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
26 августа, 15:39
В Сочи два человека пострадали при аварийной посадке вертолета
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

"В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, в связи с чем собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб", — уточняют в СК.

Создана следственная группа, она провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку документов, допросы свидетелей. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает требованиям. Проводится экспертиза по топливному маслу.
Проводит расследование Межгосударственный авиационный комитет.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика АлтайПроисшествия
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