https://ria.ru/20200907/varfolomey-1576864855.html

Варфоломей счел оскорблением решение Анкары сделать мечети в храмах

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не было необходимости превращать в мусульманские мечети храм Святой Софии и монастырь Хора в Стамбуле, а... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:46

2020-09-07T11:46

2020-09-07T15:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

юнеско

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg

<strong>АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не было необходимости превращать в мусульманские мечети храм Святой Софии и монастырь Хора в Стамбуле, а действия властей Турции оскорбляют греков, их идентичность и культуру.Он поставил их недавнее превращение в мечети в один ряд с погромом греков в Стамбуле в сентябре 1955 года и закрытием в 1971 году богословской школы в Халки.Варфоломей выступил в церемониальном зале школы Халки по случаю хиротонии одного из священников, его выступление опубликовал официальный сайт патриархии."Сегодня для богословской школы Халки — даже если она не работает, для нас это всегда богословская школа Халки — и для исторического монастыря Святой Троицы — великий, исторический, радостный день. Когда школа была открыта и мы учились здесь, у нас было много подобных радостей, эмоций, возможностей для духовного подъема, потому что у нас часто было много рукоположений, как сегодня у отца Мелетия. Те, кто решил присоединиться к святому духовенству, решали это с юности, когда они были старшеклассниками или учениками до старших классов", — сказал патриарх."Затем наступили трудные годы для школы, которая, к сожалению, остается закрытой. Через год исполняется 50 лет со дня прекращения работы нашей школы. И, к сожалению, это был не единственный роковой день последних лет для нашего патриархата, для Халки, для греческой диаспоры", — сказал Варфоломей."До 1971 года, когда наша школа закрылась, у нас были сентябрьские события в этот день. Сегодня исполняется 65 лет трагической ночи с 6 на 7 сентября 1955 года, когда варварство разрушило дома, магазины, церкви, законопослушных и невинных людей. Даже их кладбища были осквернены, и толпа не уважала наших мертвецов", — сказал Варфоломей.По его словам, не было ни капли культуры, ни капли чувств.Варфоломей отметил также, что последние 50 лет, когда школа была закрыта, патриархат привозил из-за границы "достойных и образованных священнослужителей" для служения в Фанаре. Он выразил благодарность Элладской церкви, "которая, чувствуя нужды матери-церкви, кормит нас новым духовенством".Константинопольский патриарх, считающий себя главой православия во всем мире, после длительного молчания второй раз высказывается по поводу превращения Святой Софии в мечеть.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Помимо этого, 21 августа правительство Турции решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя. Ее называют также церковью Святого Спасителя в Полях, поскольку она строилась за стенами Константинополя. Церковь известна своими уникальными фресками, она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено 21 августа, когда был издан указ президента.

https://ria.ru/20200827/ayya-sofiya-1576391699.html

https://ria.ru/20200727/1575000440.html

https://ria.ru/20200823/varfolomey-1576198963.html

Блогер. Русич. Как будто христианам не хватает церквей, как будто им богоугодные дела негде делать. Детям больным лучше помогайте, бабушкам нищим. Сколько этих крестов на Русских святынях стоит? Чужая кровавая вера ваше христианство. 74

Владимир Белогорский Что, турки перестали платить Варфоломею зарплату и он решил мстить им? 56

25

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция