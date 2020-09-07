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Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года
Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:06
2020-09-07T17:30
московская биржа
brent
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки — до 76,16 рубля, европейской — на 79 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро — до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).Стоимость нефти падает на 1,8% — до 41,90 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html
Как не кричи что нам этот курс до лампочки, по факту это девальвация рубля, выгодоприобретатель тут один крупные экспортеры природных ресурсов за бугор, за счет падения жизни населения компенсируют свои потери...
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Грустно: российский труд все дешевеет и дешевеет...
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московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

13:06 07.09.2020 (обновлено: 17:30 07.09.2020)
40786
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки — до 76,16 рубля, европейской — на 79 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро — до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Стоимость нефти падает на 1,8% — до 41,90 доллара за баррель по марке Brent.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 13:03Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся выше 76 рублей
78105182173264
Обсудить 229
Московская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Как не кричи что нам этот курс до лампочки, по факту это девальвация рубля, выгодоприобретатель тут один крупные экспортеры природных ресурсов за бугор, за счет падения жизни населения компенсируют свои потери...
7 сентября, 13:25
MSMaksim S
23141808
Грустно: российский труд все дешевеет и дешевеет...
7 сентября, 13:17
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
198901219
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