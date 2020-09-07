https://ria.ru/20200907/valyuta-1576870583.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года
Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:06
2020-09-07T13:06
2020-09-07T17:30
московская биржа
brent
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки — до 76,16 рубля, европейской — на 79 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро — до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).Стоимость нефти падает на 1,8% — до 41,90 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html
Maksim S
Как не кричи что нам этот курс до лампочки, по факту это девальвация рубля, выгодоприобретатель тут один крупные экспортеры природных ресурсов за бугор, за счет падения жизни населения компенсируют свои потери...
262
Руслан Тлеуж
Грустно: российский труд все дешевеет и дешевеет...
229
229
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика