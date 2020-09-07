https://ria.ru/20200907/valyuta-1576870583.html

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:06

2020-09-07T13:06

2020-09-07T17:30

московская биржа

brent

динамика курсов валют

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар — 76 рублей.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:10 мск рос на 73 копейки — до 76,16 рубля, европейской — на 79 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро — до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).Стоимость нефти падает на 1,8% — до 41,90 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.

https://ria.ru/20200907/dollar-1576870394.html

Maksim S Как не кричи что нам этот курс до лампочки, по факту это девальвация рубля, выгодоприобретатель тут один крупные экспортеры природных ресурсов за бугор, за счет падения жизни населения компенсируют свои потери... 262

Руслан Тлеуж Грустно: российский труд все дешевеет и дешевеет... 229

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика