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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200907/valyuta-1576861503.html
Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:52
2020-09-07T10:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 89,38 рубля.Стоимость нефти снижается на 1,6% до 42,00 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
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московская биржа, brent, экономика

Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти

10:52 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 89,38 рубля.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 15:21
Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Стоимость нефти снижается на 1,6% до 42,00 доллара за баррель по марке Brent.
533241
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
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