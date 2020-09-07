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https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576895305.html
Премьер Белоруссии привился от коронавируса российской вакциной
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске привился от COVID-19 вакциной российского... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:22
2020-09-07T18:32
роман головченко
коронавирус covid-19
михаил мишустин
белоруссия
общество
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> после переговоров с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> привился от COVID-19 вакциной российского производства, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы правительства республики <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-isaev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Исаева</a>."Премьер-министр Республики Беларусь сделал прививку после переговоров с российским коллегой, которые состоялись в Минске 3 сентября. Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня", - сказала агентству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаева</a>.В ходе визита Мишустина в Минск состоялись его переговоры с <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a> и белорусским лидером <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. На встрече с Лукашенко Мишустин, в частности, заявил, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576868914.html
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роман головченко, коронавирус covid-19, михаил мишустин, белоруссия, общество

Премьер Белоруссии привился от коронавируса российской вакциной

18:22 07.09.2020 (обновлено: 18:32 07.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске привился от COVID-19 вакциной российского производства, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы правительства республики Александра Исаева.
"Премьер-министр Республики Беларусь сделал прививку после переговоров с российским коллегой, которые состоялись в Минске 3 сентября. Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня", - сказала агентству Исаева.
В ходе визита Мишустина в Минск состоялись его переговоры с Головченко и белорусским лидером Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко Мишустин, в частности, заявил, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Роман ГоловченкоКоронавирус COVID-19Михаил МишустинБелоруссияОбщество
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