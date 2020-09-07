https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576895305.html

Премьер Белоруссии привился от коронавируса российской вакциной

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске привился от COVID-19 вакциной российского... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:22

2020-09-07T18:22

2020-09-07T18:32

роман головченко

коронавирус covid-19

михаил мишустин

белоруссия

общество

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> после переговоров с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> привился от COVID-19 вакциной российского производства, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы правительства республики <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-isaev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Исаева</a>."Премьер-министр Республики Беларусь сделал прививку после переговоров с российским коллегой, которые состоялись в Минске 3 сентября. Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня", - сказала агентству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаева</a>.В ходе визита Мишустина в Минск состоялись его переговоры с <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a> и белорусским лидером <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. На встрече с Лукашенко Мишустин, в частности, заявил, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576868914.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, коронавирус covid-19, михаил мишустин, белоруссия, общество