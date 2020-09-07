Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе
14:46 07.09.2020 (обновлено: 17:01 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости. На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Речь идет о пострегистрационной стадии клинических исследований препарата.
"На следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы", — добавил глава ведомства.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19