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Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе
На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:46
2020-09-07T17:01
россия
михаил мурашко
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости.</strong> На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>.Речь идет о пострегистрационной стадии клинических исследований препарата.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Это люди, которым жить надоело.
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россия
РИА Новости
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россия, михаил мурашко, общество

Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

14:46 07.09.2020 (обновлено: 17:01 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости. На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Речь идет о пострегистрационной стадии клинических исследований препарата.
"На следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы", — добавил глава ведомства.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
56620021
Обсудить 8
РоссияМихаил МурашкоОбщество
Популярные комментарии
Это люди, которым жить надоело.
7 сентября, 14:50
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