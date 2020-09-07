https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576880498.html

Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:46

2020-09-07T14:46

2020-09-07T17:01

россия

михаил мурашко

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости.</strong> На этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину от коронавируса, рассказал министр здравоохранения <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>.Речь идет о пострегистрационной стадии клинических исследований препарата.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Антивирус Это люди, которым жить надоело. 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, общество