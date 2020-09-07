Онищенко заявил, что только у России есть вакцина от коронавируса
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Мы единственная страна, которая сегодня реально ее имеет, несмотря на все кликушества, которые мы слышим в прессе и так далее. И это говорит о том, что мы продолжаем великие традиции, которые были заложены нашим государством еще в советский период. Именно мы предлагали вопросы массовой иммунизации и ликвидации инфекций", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.
"Естественно, мы должны ожидать подъема заболеваемости и у нас", - сказал Онищенко.
При этом он отметил, что возвращаться к запретительным мерам не стоит.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
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