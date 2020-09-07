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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576868914.html
Онищенко заявил, что только у России есть вакцина от коронавируса
Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:41
2020-09-07T12:41
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko" target="_blank">Геннадий Онищенко</a>."Естественно, мы должны ожидать подъема заболеваемости и у нас", - сказал Онищенко.При этом он отметил, что возвращаться к запретительным мерам не стоит.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), геннадий онищенко, общество

Онищенко заявил, что только у России есть вакцина от коронавируса

12:41 07.09.2020
874
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Мы единственная страна, которая сегодня реально ее имеет, несмотря на все кликушества, которые мы слышим в прессе и так далее. И это говорит о том, что мы продолжаем великие традиции, которые были заложены нашим государством еще в советский период. Именно мы предлагали вопросы массовой иммунизации и ликвидации инфекций", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

"Естественно, мы должны ожидать подъема заболеваемости и у нас", - сказал Онищенко.
При этом он отметил, что возвращаться к запретительным мерам не стоит.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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В Центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Геннадий ОнищенкоОбщество
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