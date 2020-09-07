https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576868914.html

Онищенко заявил, что только у России есть вакцина от коронавируса

Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:41

2020-09-07T12:41

2020-09-07T12:41

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko" target="_blank">Геннадий Онищенко</a>."Естественно, мы должны ожидать подъема заболеваемости и у нас", - сказал Онищенко.При этом он отметил, что возвращаться к запретительным мерам не стоит.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200907/vaktsinatsiya-1576865205.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), геннадий онищенко, общество