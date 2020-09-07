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Туризм
https://ria.ru/20200907/ustyug-1576880461.html
Власти Новгородской области планируют запустить туры в Великий Устюг
Власти Новгородской области планируют на новогодних каникулах запустить туры в Великий Устюг, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:38
2020-09-07T18:38
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
великий устюг
великий новгород
боровичи
валдай
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Власти Новгородской области планируют на новогодних каникулах запустить туры в Великий Устюг, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин."Хочется нам сделать такой маршрут на зимние каникулы с Великим Устюгом, будем этим заниматься", — сказал Никитин.Как отметил глава региона, такой маршрут планируется создать для новгородцев, чтобы он был удобным и для туристов из других областей."Сейчас мы занимаемся комплексными турами, чтобы люди посещали не только Новгород, но и Старую Руссу, Боровичи, Валдай и другие туристические точки", — уточнил губернатор.
https://ria.ru/20200212/1564567652.html
великий устюг
великий новгород
боровичи
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туризм, туристы, новости - туризм, великий устюг, великий новгород, боровичи, валдай, старая русса

Власти Новгородской области планируют запустить туры в Великий Устюг

18:38 07.09.2020
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Терем Деда Мороза в Великом Устюге выполнен из клееного бруса
Терем Деда Мороза в Великом Устюге выполнен из клееного бруса - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Новгородской области планируют на новогодних каникулах запустить туры в Великий Устюг, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин.
"Хочется нам сделать такой маршрут на зимние каникулы с Великим Устюгом, будем этим заниматься", — сказал Никитин.
Как отметил глава региона, такой маршрут планируется создать для новгородцев, чтобы он был удобным и для туристов из других областей.
"Сейчас мы занимаемся комплексными турами, чтобы люди посещали не только Новгород, но и Старую Руссу, Боровичи, Валдай и другие туристические точки", — уточнил губернатор.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликий УстюгВеликий НовгородБоровичиВалдайСтарая Русса
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