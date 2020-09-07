https://ria.ru/20200907/ustyug-1576880461.html

Власти Новгородской области планируют запустить туры в Великий Устюг

Власти Новгородской области планируют на новогодних каникулах запустить туры в Великий Устюг, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:38

2020-09-07T18:38

2020-09-07T18:38

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великий новгород

боровичи

валдай

старая русса

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Власти Новгородской области планируют на новогодних каникулах запустить туры в Великий Устюг, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин."Хочется нам сделать такой маршрут на зимние каникулы с Великим Устюгом, будем этим заниматься", — сказал Никитин.Как отметил глава региона, такой маршрут планируется создать для новгородцев, чтобы он был удобным и для туристов из других областей."Сейчас мы занимаемся комплексными турами, чтобы люди посещали не только Новгород, но и Старую Руссу, Боровичи, Валдай и другие туристические точки", — уточнил губернатор.

https://ria.ru/20200212/1564567652.html

великий устюг

великий новгород

боровичи

валдай

старая русса

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, великий устюг, великий новгород, боровичи, валдай, старая русса