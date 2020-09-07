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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576876844.html
В Тюменской области собрали уже более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области преодолел отметку в миллион тонн, обмолочено почти 493 тысячи гектаров или более 72%... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:19
2020-09-07T14:19
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости</strong>. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области преодолел отметку в миллион тонн, обмолочено почти 493 тысячи гектаров или более 72% сельскохозяйственных площадей, сообщает департамент АПК региона.Средняя урожайность составила 21,3 центнера с гектара. Лидерами по урожайности на сегодня являются Заводоуковский городской округ (30 центнеров с гектара), <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskijj_rajjon" target="_blank">Тюменский район</a> (28 центнеров) и Исетский район (27 центнеров).Сельхозпроизводители области также ведут обмолот технических культур, убрано почти семь тысяч гектаров (29% от общих площадей). Валовой сбор при урожайности в 16 центнеров с гектара составил 10,4 тысячи тонн, в том числе 9,7 тысячи тонн рапса.В регионе продолжается уборка картофеля и овощей. Всего в области под этой культурой занято более 8 тысяч гектаров. К настоящему времени убран 31% площадей, собрано более 60 тысяч тонн. Аграрии области также выполнили 93% плана посева озимых зерновых культур под урожай 2021 года, засеяно более 11 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20200828/les-1576444632.html
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тюменский район, исетский район

В Тюменской области собрали уже более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых

14:19 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы
ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области преодолел отметку в миллион тонн, обмолочено почти 493 тысячи гектаров или более 72% сельскохозяйственных площадей, сообщает департамент АПК региона.
Средняя урожайность составила 21,3 центнера с гектара. Лидерами по урожайности на сегодня являются Заводоуковский городской округ (30 центнеров с гектара), Тюменский район (28 центнеров) и Исетский район (27 центнеров).
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Около 10 тысяч гектаров лесов Тюменской области проверили с помощью БПЛА
Сельхозпроизводители области также ведут обмолот технических культур, убрано почти семь тысяч гектаров (29% от общих площадей). Валовой сбор при урожайности в 16 центнеров с гектара составил 10,4 тысячи тонн, в том числе 9,7 тысячи тонн рапса.
В регионе продолжается уборка картофеля и овощей. Всего в области под этой культурой занято более 8 тысяч гектаров. К настоящему времени убран 31% площадей, собрано более 60 тысяч тонн.
Аграрии области также выполнили 93% плана посева озимых зерновых культур под урожай 2021 года, засеяно более 11 тысяч гектаров.
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Тюменская областьТюменский районИсетский район
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