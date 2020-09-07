https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html
Урожай на два миллиона. Как в Якутии работает программа поддержки семей
В районе Чурапинский улус в Якутии реализуют пилотную программу поддержки семей: помогают в сенокосе, посадке огорода, субсидируют сухими пайками, покупают для... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В районе Чурапинский улус в Якутии реализуют пилотную программу поддержки семей: помогают в сенокосе, посадке огорода, субсидируют сухими пайками, покупают для подсобного хозяйства свиней и кур, сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия). Также власти предоставляют жителям землю для аграрной деятельности. Так, на участке у речки Куохара жители многоквартирных домов уже вырастили овощи на сумму свыше двух миллионов рублей. А на предоставленных семьям территориях под картофелеводство в селе Мындагаи начался сбор урожая.Кроме того, с наступлением холодов начнется забой уже выросших свиней, приобретенных в рамках улусной программы. Всего на реализацию пилотного проекта по поддержке семей в Чурапчинском районе направлено более 12 миллионов рублей. "Сейчас пришло время развивать этот проект на основе новых подходов, в первую очередь по инициативе органов местного самоуправления. Он очень важен для селян. В Чурапчинском улусе данный проект успешно реализован по девяти направлениям. Здесь организована поставка не только скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц, но и помощь в закупке теплиц, посадке овощей, предоставлении земельных участков", – отметил глава Якутии Айсен Николаев.
https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), хорошие новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В районе Чурапинский улус в Якутии реализуют пилотную программу поддержки семей: помогают в сенокосе, посадке огорода, субсидируют сухими пайками, покупают для подсобного хозяйства свиней и кур, сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия).
Также власти предоставляют жителям землю для аграрной деятельности. Так, на участке у речки Куохара жители многоквартирных домов уже вырастили овощи на сумму свыше двух миллионов рублей. А на предоставленных семьям территориях под картофелеводство в селе Мындагаи начался сбор урожая.
Кроме того, с наступлением холодов начнется забой уже выросших свиней, приобретенных в рамках улусной программы.
Всего на реализацию пилотного проекта по поддержке семей в Чурапчинском районе направлено более 12 миллионов рублей.
"Сейчас пришло время развивать этот проект на основе новых подходов, в первую очередь по инициативе органов местного самоуправления. Он очень важен для селян. В Чурапчинском улусе данный проект успешно реализован по девяти направлениям. Здесь организована поставка не только скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц, но и помощь в закупке теплиц, посадке овощей, предоставлении земельных участков", – отметил глава Якутии Айсен Николаев.