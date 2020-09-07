https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html

Урожай на два миллиона. Как в Якутии работает программа поддержки семей

В районе Чурапинский улус в Якутии реализуют пилотную программу поддержки семей: помогают в сенокосе, посадке огорода, субсидируют сухими пайками, покупают для... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

хорошие новости

россия

республика саха (якутия)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786281_0:137:1500:981_1400x0_80_0_0_d7c470618afce1e1d384188d875bd018.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В районе Чурапинский улус в Якутии реализуют пилотную программу поддержки семей: помогают в сенокосе, посадке огорода, субсидируют сухими пайками, покупают для подсобного хозяйства свиней и кур, сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия). Также власти предоставляют жителям землю для аграрной деятельности. Так, на участке у речки Куохара жители многоквартирных домов уже вырастили овощи на сумму свыше двух миллионов рублей. А на предоставленных семьям территориях под картофелеводство в селе Мындагаи начался сбор урожая.Кроме того, с наступлением холодов начнется забой уже выросших свиней, приобретенных в рамках улусной программы. Всего на реализацию пилотного проекта по поддержке семей в Чурапчинском районе направлено более 12 миллионов рублей. "Сейчас пришло время развивать этот проект на основе новых подходов, в первую очередь по инициативе органов местного самоуправления. Он очень важен для селян. В Чурапчинском улусе данный проект успешно реализован по девяти направлениям. Здесь организована поставка не только скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц, но и помощь в закупке теплиц, посадке овощей, предоставлении земельных участков", – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), хорошие новости