https://ria.ru/20200907/uchitelnitsa-1576863424.html

Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась

Учительница из Чебоксар, обзывавшая пятиклассников "дармоедами" и "нищебродами" из-за мусора в классе, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:28

2020-09-07T11:28

2020-09-07T11:28

чебоксары

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости.</strong> Учительница из <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>, обзывавшая пятиклассников "дармоедами" и "нищебродами" из-за мусора в классе, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в городской администрации.В субботу в социальных сетях и в местных СМИ появилась сделанная на диктофон запись эмоциональной "беседы", в ходе которой женский голос отчитывает детей за мусор и следы на полу. Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" - учитель русского языка и литературы. Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога.По данным управления образования Чебоксар, инцидент произошел 4 сентября в школе № 56."Учитель русского языка и литературы на повышенных тонах отчитала учеников пятого класса... Пятого сентября управлением образования была проведена служебная проверка. По итогам расследования учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности (ей был объявлен выговор) и уволилась из школы по собственному желанию", - сказали агентству в пресс-службе администрации Чебоксар.Управление образования Чебоксар опубликовало извинения директора школы №56 Светланы Коротковой перед родителями и учениками. "Учитель действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя", - говорится в тексте обращения, размещенном на сайте городского управления образования.Подчеркивается, что 7 сентября во всех школах города пройдут совещания по вопросу соблюдения педагогической этики, а в школу №56 направят психологов "для формирования благоприятного климата".

https://ria.ru/20200902/pervoklassnik-1576639960.html

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чебоксары

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чебоксары, происшествия