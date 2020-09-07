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Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке
Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:58
2020-09-07T12:58
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента."В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности", - сказала представитель надзорного ведомства."Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", - добавила собеседница.Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.
https://ria.ru/20200907/uchitelnitsa-1576863424.html
Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только спирт и онанизм укрепляют организм.
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И, что обязательно об этом писать?!
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рязанская область
РИА Новости
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рязанская область, происшествия

Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке

12:58 07.09.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс в школе
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Учебный класс в школе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента.
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 11:28
Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
"В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности", - сказала представитель надзорного ведомства.
"Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", - добавила собеседница.
Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.
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Обсудить 14
Рязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только спирт и онанизм укрепляют организм.
7 сентября, 13:00
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
10411043
И, что обязательно об этом писать?!
7 сентября, 13:40
sserj1679
22300013
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