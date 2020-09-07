https://ria.ru/20200907/uchitel-1576870087.html

Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке

Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:58

2020-09-07T12:58

2020-09-07T12:58

рязанская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента."В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности", - сказала представитель надзорного ведомства."Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", - добавила собеседница.Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.

https://ria.ru/20200907/uchitelnitsa-1576863424.html

Нефертити Васильевна Фишман Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только спирт и онанизм укрепляют организм. 59

serj1679 И, что обязательно об этом писать?! 38

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рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия