https://ria.ru/20200907/uchitel-1576870087.html
Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке
Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:58
2020-09-07T12:58
2020-09-07T12:58
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента."В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности", - сказала представитель надзорного ведомства."Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", - добавила собеседница.Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.
https://ria.ru/20200907/uchitelnitsa-1576863424.html
Нефертити Васильевна Фишман
Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только спирт и онанизм укрепляют организм.
59
serj1679
И, что обязательно об этом писать?!
38
14
рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.
Учитель, занимавшийся онанизмом на уроке в Рязанской области
, уволен, прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Ранее местные СМИ сообщили, что единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку инцидента.
"В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности", - сказала представитель надзорного ведомства.
"Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", - добавила собеседница.
Она отметила, что также прокуратура оценит, как руководство школы контролировало качество работы этого педагога.