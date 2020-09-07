https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html

В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства

Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:08

2020-09-07T15:08

2020-09-07T15:08

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

дмитров

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по области."Следователем следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрову</a> ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. Женщины скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.Следователи уже изъяли огнестрельное оружие и осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мужчина приходился убитым родственником.

https://ria.ru/20200904/prigovor-1576772893.html

Сергей Шапцев Во звереет народ то русский!!!Правильно говорят : Дай народу оружие - обезлюдеет ВСЯ Россия!!Вместе с Путиным исчезнет....Останется одна лесная пустыня... 11

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московская область (подмосковье)

дмитров

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия