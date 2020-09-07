https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html
В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства
Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:08
2020-09-07T15:08
2020-09-07T15:08
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1400x0_80_0_0_40bab5eb413b790117115cb97c5db5f1.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по области."Следователем следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрову</a> ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. Женщины скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.Следователи уже изъяли огнестрельное оружие и осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мужчина приходился убитым родственником.
https://ria.ru/20200904/prigovor-1576772893.html
Сергей Шапцев
Во звереет народ то русский!!!Правильно говорят : Дай народу оружие - обезлюдеет ВСЯ Россия!!Вместе с Путиным исчезнет....Останется одна лесная пустыня...
11
2
московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1400x0_80_0_0_72950046ff66f8c673bfcad9a39d2a83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия