Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576881941.html
В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства
Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:08
2020-09-07T15:08
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1400x0_80_0_0_40bab5eb413b790117115cb97c5db5f1.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по области."Следователем следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрову</a> ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. Женщины скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.Следователи уже изъяли огнестрельное оружие и осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мужчина приходился убитым родственником.
https://ria.ru/20200904/prigovor-1576772893.html
Во звереет народ то русский!!!Правильно говорят : Дай народу оружие - обезлюдеет ВСЯ Россия!!Вместе с Путиным исчезнет....Останется одна лесная пустыня...
11
2
московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1400x0_80_0_0_72950046ff66f8c673bfcad9a39d2a83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства

15:08 07.09.2020
7404
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по области.
"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. Женщины скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.
Следователи уже изъяли огнестрельное оружие и осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мужчина приходился убитым родственником.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 13:13
Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии
08937921
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ДмитровПроисшествия
Популярные комментарии
Во звереет народ то русский!!!Правильно говорят : Дай народу оружие - обезлюдеет ВСЯ Россия!!Вместе с Путиным исчезнет....Останется одна лесная пустыня...
7 сентября, 15:18
Сергей ШапцевСергей Шапцев
100136
Рекомендуем
Сотрудница лаборатории
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Такси
В Москве арестовали таксиста, отравившего клиента
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному
Добыча золота
В Баймакском районе Башкирии прошел сход жителей против добычи золота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния