Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/tyurma-1576891630.html
Обвиняемый в мошенничестве россиянин Спицын находится в тюрьме в Майами
Обвиняемый в США мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в Майами, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:24
2020-09-07T17:28
майами
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1400x0_80_0_0_78e634578c30c5e8da50d6b1283b6c0c.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА Новости в МИД России.По словам собеседника агентства, "гражданин Российской Федерации Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в Посольство России в США 24 августа"."Согласно данным, размещенным в федеральной базе судебных документов, судом Северного округа штата Джорджия ему предъявлены обвинения в сговоре с целью легализации денежных средств", - пояснил он."В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Майами, штат Флорида", - добавил собеседник агентства."Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительным органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20200828/rossiyanin-1576408205.html
майами
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:0:2467:1850_1400x0_80_0_0_68ace0823edd564afedc2da1ff600cbe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майами, в мире

Обвиняемый в мошенничестве россиянин Спицын находится в тюрьме в Майами

17:24 07.09.2020 (обновлено: 17:28 07.09.2020)
441
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обвиняемый в США мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в Майами, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА Новости в МИД России.
По словам собеседника агентства, "гражданин Российской Федерации Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в Посольство России в США 24 августа".
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 07:16
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
"Согласно данным, размещенным в федеральной базе судебных документов, судом Северного округа штата Джорджия ему предъявлены обвинения в сговоре с целью легализации денежных средств", - пояснил он.
"В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Майами, штат Флорида", - добавил собеседник агентства.
"Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительным органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие", - заключили в МИД России.
1040011
Обсудить 0
МайамиВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал работу конституционного комитета Сирии
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Тимошенко оценила сообщения СМИ о ее уходе из политики
Такси
В Москве арестовали таксиста, отравившего клиента
Автомобиль Прокуратуры России
На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Военный эксперт рассказал о действии "Новичка" на организм
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Вучич ответил на претензии из-за соглашения по Косово
Евгений Пригожин
Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния