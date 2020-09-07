https://ria.ru/20200907/tyurma-1576891630.html
Обвиняемый в мошенничестве россиянин Спицын находится в тюрьме в Майами
Обвиняемый в США мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в Майами, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:24
2020-09-07T17:24
2020-09-07T17:28
майами
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1400x0_80_0_0_78e634578c30c5e8da50d6b1283b6c0c.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА Новости в МИД России.По словам собеседника агентства, "гражданин Российской Федерации Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в Посольство России в США 24 августа"."Согласно данным, размещенным в федеральной базе судебных документов, судом Северного округа штата Джорджия ему предъявлены обвинения в сговоре с целью легализации денежных средств", - пояснил он."В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Майами, штат Флорида", - добавил собеседник агентства."Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительным органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20200828/rossiyanin-1576408205.html
майами
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:0:2467:1850_1400x0_80_0_0_68ace0823edd564afedc2da1ff600cbe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, в мире
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Обвиняемый в США
мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в Майами
, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА Новости в МИД России.
По словам собеседника агентства, "гражданин Российской Федерации Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в Посольство России в США 24 августа".
"Согласно данным, размещенным в федеральной базе судебных документов, судом Северного округа штата Джорджия ему предъявлены обвинения в сговоре с целью легализации денежных средств", - пояснил он.
"В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Майами, штат Флорида", - добавил собеседник агентства.
"Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительным органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие", - заключили в МИД России.