https://ria.ru/20200907/tyurma-1576891630.html

Обвиняемый в мошенничестве россиянин Спицын находится в тюрьме в Майами

Обвиняемый в США мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в Майами, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:24

2020-09-07T17:24

2020-09-07T17:28

майами

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> мошенничестве россиянин Александр Спицын находится в тюрьме в <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>, посольство РФ оказывает ему консульско-правовое содействие, сообщили РИА Новости в МИД России.По словам собеседника агентства, "гражданин Российской Федерации Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в Посольство России в США 24 августа"."Согласно данным, размещенным в федеральной базе судебных документов, судом Северного округа штата Джорджия ему предъявлены обвинения в сговоре с целью легализации денежных средств", - пояснил он."В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Майами, штат Флорида", - добавил собеседник агентства."Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительным органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20200828/rossiyanin-1576408205.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майами, в мире