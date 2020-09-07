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https://ria.ru/20200907/tyumgu-1576777744.html
Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участи Тюменского... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T03:00
2020-09-07T03:00
риа наука
университетская наука
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тюменский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участи <a href="https://na.ria.ru/20200625/1573475182.html" target="_blank">Тюменского государственного университета</a> (ТюмГУ). По словам авторов, новый тип препаратов позволит решить проблему растущей устойчивости рака к используемым сегодня лекарствам, а кроме того, он дешевле и безопаснее аналогов. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/NJ/D0NJ00921K#!divAbstract" target="_blank">New Journal of Chemistry</a>.Препараты на основе производных платины сегодня широко распространены в борьбе с различными видами рака. Однако, по словам авторов исследования, такие лекарства дорогостоящи, обладают побочными эффектами, а кроме того, раковые клетки быстро приобретают по отношению к ним высокую сопротивляемость.По словам исследователей, перспективной альтернативой платине выступает никель, являющийся ее ближайшим электронным аналогом, и к тому же стоящий дешевле в несколько раз.В результате исследования, проведенного ТюмГУ совместно со специалистами из Турции, Ирана и Испании, впервые получили два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого.В качестве органической составляющей полученных препаратов были использованы производные гидразона, имитирующие биологические системы. По словам профессора Сафина, биологическая активность гидразонов усиливается при образовании соединений с металлами, что повышает их эффективность.В дальнейшем международный научный коллектив планируют продолжить работу по улучшению свойств новых препаратов.
https://ria.ru/20200526/1571987051.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет

Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые

03:00 07.09.2020
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© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Fotolia / capifrutta
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, новый тип препаратов позволит решить проблему растущей устойчивости рака к используемым сегодня лекарствам, а кроме того, он дешевле и безопаснее аналогов. Результаты опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.
Препараты на основе производных платины сегодня широко распространены в борьбе с различными видами рака. Однако, по словам авторов исследования, такие лекарства дорогостоящи, обладают побочными эффектами, а кроме того, раковые клетки быстро приобретают по отношению к ним высокую сопротивляемость.
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По словам исследователей, перспективной альтернативой платине выступает никель, являющийся ее ближайшим электронным аналогом, и к тому же стоящий дешевле в несколько раз.
В результате исследования, проведенного ТюмГУ совместно со специалистами из Турции, Ирана и Испании, впервые получили два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого.
"Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами. Это позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей резистентностью, то есть сопротивляемостью, раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами", – объяснил профессор кафедры неорганической и физической химии ТюмГУ Дамир Сафин.
В качестве органической составляющей полученных препаратов были использованы производные гидразона, имитирующие биологические системы. По словам профессора Сафина, биологическая активность гидразонов усиливается при образовании соединений с металлами, что повышает их эффективность.
В дальнейшем международный научный коллектив планируют продолжить работу по улучшению свойств новых препаратов.
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