https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576899887.html

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:08

2020-09-07T20:08

2020-09-07T20:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

анкара

в мире

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<strong>АНКАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Проезд стоя в общественном транспорте <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней."Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Он добавил, что граждане, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, будут штрафоваться в обязательном порядке.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Себекхотеп III У нас такое не прокатит. 11

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турция

анкара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, анкара, в мире