Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576899887.html
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:08
2020-09-07T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178980_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_df5f0eeebd93c147150b7aae4a042f06.jpg
<strong>АНКАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Проезд стоя в общественном транспорте <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней."Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Он добавил, что граждане, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, будут штрафоваться в обязательном порядке.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.
У нас такое не прокатит.
11
1
турция
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178980_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_3300b41cbdb113fbd2adccc1ee61d92d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, турция, анкара, в мире

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

20:08 07.09.2020
11484
© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.
"Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что граждане, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, будут штрафоваться в обязательном порядке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
18160115
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияАнкараВ мире
Популярные комментарии
У нас такое не прокатит.
7 сентября, 20:42
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
260210
Рекомендуем
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске
Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию
Светлана Тихановская
Юрист Тихановской сообщил о продолжении процесса обжалования выборов
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем
Евгений Пригожин
Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния