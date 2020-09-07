https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857844.html

В Турции рассказали, обязательно ли туристам носить маски на курортах

Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:51

2020-09-07T17:51

2020-09-07T17:51

туризм

коронавирус covid-19

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

турция

измир

стамбул

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<strong>АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи.Как сообщил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней. Ранее посольство РФ сообщило, что ношение масок является обязательным по всей территории Турции на рынках, в магазинах, общественном транспорте. Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать их и в открытых общественных местах. Следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы.По его словам, в июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на СОVID-19 и лаборатория, оснащенная так же, как в турецких медучреждениях.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

анталья (провинция)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция, измир, стамбул