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Туризм
https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857844.html
В Турции рассказали, обязательно ли туристам носить маски на курортах
Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:51
2020-09-07T17:51
туризм
коронавирус covid-19
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
измир
стамбул
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<strong>АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи.Как сообщил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней. Ранее посольство РФ сообщило, что ношение масок является обязательным по всей территории Турции на рынках, в магазинах, общественном транспорте. Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать их и в открытых общественных местах. Следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы.По его словам, в июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на СОVID-19 и лаборатория, оснащенная так же, как в турецких медучреждениях.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
анталья (провинция)
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коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция, измир, стамбул

В Турции рассказали, обязательно ли туристам носить маски на курортах

17:51 07.09.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан рядом с портом
Бодрум. Ресторан рядом с портом - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи.
Как сообщил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.
Ранее посольство РФ сообщило, что ношение масок является обязательным по всей территории Турции на рынках, в магазинах, общественном транспорте. Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать их и в открытых общественных местах. Следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы.
"На курортах Антальи и Муглы носить маски необязательно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на СОVID-19 и лаборатория, оснащенная так же, как в турецких медучреждениях.
"Центр работает круглосуточно. Его услугами могут пользоваться как выезжающие за границу, так и гости, въезжающие в нашу страну из-за рубежа. Результаты тестирование доступны через личный кабинет на портале Минздрава Турции на трех языках",— добавил собеседник агентства.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурцияИзмирСтамбул
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