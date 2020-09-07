https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857587.html

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

Власти турецкой провинции Анталья договорились с отелями о всевозможной помощи находящимся на карантине туристам, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:00

2020-09-07T11:00

2020-09-07T11:00

коронавирус covid-19

отели

туризм

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

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<strong>АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Власти турецкой провинции Анталья договорились с отелями о всевозможной помощи находящимся на карантине туристам, заявил в интервью РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.Как заявил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев заболевания за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались неоднократно в течение последних дней."В нашей провинции пациенты старше 65 лет с положительным ПЦР-тестом на коронавирус проходят стационарное лечение, если у них есть сопутствующие заболевания и изменения на компьютерной томографии легких. Больные в возрасте до 65 лет без симптомов будут проживать в карантинном номере забронированного отеля. Мы договорились с представителями нашего турсектора о всяческой помощи нашим гостям, находящимся на карантине", — сказал собеседник агентства.По его словам, изолированы в отелях также будут путешественники, находившиеся в самолете на соседних местах с пассажиром c выявленной инфекцией."Информация из анкет, заполняемых во время полета, где указывается имя каждого пассажира, номер паспорта, отель, где он намерен остановиться в Турции, и место в самолете, направляется в управление здравоохранения провинции. Люди, сидевшие на двух передних, двух боковых, двух задних и перекрестных сторонах от больного с положительным тестом на коронавирус, и бортпроводники, обслуживающие этого человека, будут уведомлены и изолированы", — сказал Языджи.При этом постоянное тестирование будет проводиться не всем контактировавшим с больным, а только тем, у кого есть симптомы. Каждый отель с сертификатом безопасного туризма будет продолжать обслуживать изолированных гостей в изоляционных комнатах, отметил собеседник агентства."Контактные лица будут изолированы в отеле в течение 14 дней. Даже если турист, который контактировал с больным коронавирусной инфекцией, представил отрицательный результат теста, проведенного в России, он останется в изоляции две недели", — добавил губернатор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, отели, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция