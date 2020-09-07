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Туризм
https://ria.ru/20200907/turisty-1576870745.html
Эксперт рассказал, что грозит заблудившимся в горах Сочи туристам
Никакое наказание заблудившимися в горах Сочи туристам не грозит, вопрос только в том, кто будет оплачивать привлечение вертолета для поисково-спасательных... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:23
2020-09-07T16:43
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
роза хутор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Никакое наказание заблудившимися в горах Сочи туристам не грозит, вопрос только в том, кто будет оплачивать привлечение вертолета для поисково-спасательных работ, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.В понедельник в МЧС сообщили, что в Сочи туристы не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от девяти до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже путешественники вышли на связь, они находятся на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна."Ничего им не грозит. По конституции нашего государства, мы имеем право передвигаться по территории вдоль, поперек и по диагонали. Если мы регистрируемся в МЧС, его структурах или других органах, то это наша личная инициатива, направленная на самосохранение. И 90 процентов, я не побоюсь этого слова, не регистрируются", — сказал Гофштейн.Он отметил, что в районе, где потерялась группа, крутые горы и узкое ущелье. Поэтому неудивительно, что сотовой связи там не было, туристы не могли связаться с родственниками. В местности, по которой они шли, "нет ничего сложного, погибнуть там нужно умудриться", к тому же и "диких зверей там нет, погода нормальная", заметил эксперт."Единственное, может быть разбирательство по вертолету. Это всегда дорого, и его использование должно быть обосновано. Финансовые затраты на подъем машины, на экипаж, керосин, на аэродромное обслуживание все обычно учитывается, и по тому, кто все это будет оплачивать, наверняка будет разбирательство", — добавил Гофштейн.
https://ria.ru/20200907/turisty-1576861669.html
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РИА Новости
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Кадры спасения туристов, потерявшихся в горах Сочи
Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете
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туризм, туристы, новости - туризм, роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи

Эксперт рассказал, что грозит заблудившимся в горах Сочи туристам

13:23 07.09.2020 (обновлено: 16:43 07.09.2020)
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© Фото : МЧС России по Краснодарскому краюПоисково-спасательные работы в Сочи
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : МЧС России по Краснодарскому краю
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Никакое наказание заблудившимися в горах Сочи туристам не грозит, вопрос только в том, кто будет оплачивать привлечение вертолета для поисково-спасательных работ, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
В понедельник в МЧС сообщили, что в Сочи туристы не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от девяти до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже путешественники вышли на связь, они находятся на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна.
"Ничего им не грозит. По конституции нашего государства, мы имеем право передвигаться по территории вдоль, поперек и по диагонали. Если мы регистрируемся в МЧС, его структурах или других органах, то это наша личная инициатива, направленная на самосохранение. И 90 процентов, я не побоюсь этого слова, не регистрируются", — сказал Гофштейн.
Он отметил, что в районе, где потерялась группа, крутые горы и узкое ущелье. Поэтому неудивительно, что сотовой связи там не было, туристы не могли связаться с родственниками. В местности, по которой они шли, "нет ничего сложного, погибнуть там нужно умудриться", к тому же и "диких зверей там нет, погода нормальная", заметил эксперт.
"Единственное, может быть разбирательство по вертолету. Это всегда дорого, и его использование должно быть обосновано. Финансовые затраты на подъем машины, на экипаж, керосин, на аэродромное обслуживание все обычно учитывается, и по тому, кто все это будет оплачивать, наверняка будет разбирательство", — добавил Гофштейн.
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:57
Пропавшая в горах Сочи группа туристов вышла на связь
3710204
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоза ХуторМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сочи
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