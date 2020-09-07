https://ria.ru/20200907/turisty-1576870745.html

Эксперт рассказал, что грозит заблудившимся в горах Сочи туристам

Никакое наказание заблудившимися в горах Сочи туристам не грозит, вопрос только в том, кто будет оплачивать привлечение вертолета для поисково-спасательных... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:23

2020-09-07T13:23

2020-09-07T16:43

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роза хутор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Никакое наказание заблудившимися в горах Сочи туристам не грозит, вопрос только в том, кто будет оплачивать привлечение вертолета для поисково-спасательных работ, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.В понедельник в МЧС сообщили, что в Сочи туристы не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от девяти до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже путешественники вышли на связь, они находятся на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна."Ничего им не грозит. По конституции нашего государства, мы имеем право передвигаться по территории вдоль, поперек и по диагонали. Если мы регистрируемся в МЧС, его структурах или других органах, то это наша личная инициатива, направленная на самосохранение. И 90 процентов, я не побоюсь этого слова, не регистрируются", — сказал Гофштейн.Он отметил, что в районе, где потерялась группа, крутые горы и узкое ущелье. Поэтому неудивительно, что сотовой связи там не было, туристы не могли связаться с родственниками. В местности, по которой они шли, "нет ничего сложного, погибнуть там нужно умудриться", к тому же и "диких зверей там нет, погода нормальная", заметил эксперт."Единственное, может быть разбирательство по вертолету. Это всегда дорого, и его использование должно быть обосновано. Финансовые затраты на подъем машины, на экипаж, керосин, на аэродромное обслуживание все обычно учитывается, и по тому, кто все это будет оплачивать, наверняка будет разбирательство", — добавил Гофштейн.

https://ria.ru/20200907/turisty-1576861669.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения туристов, потерявшихся в горах Сочи Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете 2020-09-07T13:23 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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