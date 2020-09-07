https://ria.ru/20200907/turisty-1576861669.html

Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

Группа из 11 туристов с восемью детьми, пропавшая в горах Сочи, вышла на связь, к ним отправлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:57

2020-09-07T10:57

2020-09-07T11:24

туризм

новости - туризм

роза хутор

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Группа из 11 туристов с восемью детьми, пропавшая в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, вышла на связь, к ним отправлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.В понедельник утром <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2 320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К утру группировка сил для поиска пропавших была увеличена почти до 200 человек, привлечены конные отряды и вертолет."Группа туристов вышла на связь, все живы. Они находятся у реки. К ним направлена группа", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.В оперативном штабе РИА Новости рассказали, что погода в районе Сочи "нормальная" и не осложняла поиски туристов. В пятницу в Сочи было объявлено предупреждение из-за непогоды. В выходные жара в 37 градусов сменилась дождями, сильным ветром. На море появилась угроза формирования смерчей. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Жителей и туристов просили воздержаться от отдыха вблизи водоемов.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, роза хутор, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия