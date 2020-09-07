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Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
Группа из 11 туристов с восемью детьми, пропавшая в горах Сочи, вышла на связь, к ним отправлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:57
2020-09-07T11:24
туризм
новости - туризм
роза хутор
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Группа из 11 туристов с восемью детьми, пропавшая в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, вышла на связь, к ним отправлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.В понедельник утром <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2 320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К утру группировка сил для поиска пропавших была увеличена почти до 200 человек, привлечены конные отряды и вертолет."Группа туристов вышла на связь, все живы. Они находятся у реки. К ним направлена группа", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.В оперативном штабе РИА Новости рассказали, что погода в районе Сочи "нормальная" и не осложняла поиски туристов. В пятницу в Сочи было объявлено предупреждение из-за непогоды. В выходные жара в 37 градусов сменилась дождями, сильным ветром. На море появилась угроза формирования смерчей. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Жителей и туристов просили воздержаться от отдыха вблизи водоемов.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.
https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html
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сочи
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туризм, новости - туризм, роза хутор, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

10:57 07.09.2020 (обновлено: 11:24 07.09.2020)
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© Фото : МЧС России по Краснодарскому краюПоисково-спасательные работы в Сочи
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : МЧС России по Краснодарскому краю
Поисково-спасательные работы в Сочи
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Группа из 11 туристов с восемью детьми, пропавшая в горах Сочи, вышла на связь, к ним отправлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.
В понедельник утром МЧС сообщили о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2 320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К утру группировка сил для поиска пропавших была увеличена почти до 200 человек, привлечены конные отряды и вертолет.
"Группа туристов вышла на связь, все живы. Они находятся у реки. К ним направлена группа", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.
В оперативном штабе РИА Новости рассказали, что погода в районе Сочи "нормальная" и не осложняла поиски туристов. В пятницу в Сочи было объявлено предупреждение из-за непогоды. В выходные жара в 37 градусов сменилась дождями, сильным ветром. На море появилась угроза формирования смерчей. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Жителей и туристов просили воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
10:01
В МЧС рассказали подробности пропажи туристов в Сочи
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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